В Сбере назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Эксперты «Работа.ру» – сервиса для поиска работы и подбора персонала, входящего в экосистему «Сбера» – назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве.

Согласно результатам исследования, больше всего денег работодатели предлагают ветеринару по вызову, а также монтажнику стальных дверей. Зарплата этих специалистов составляет до 300 тыс. руб., передаёт РИА Новости.

Высокооплачиваемый ветеринар должен быть готов к сменному графику работу, выезду на дом к клиенту, где он будет проводить диагностику и лечить питомцев. От кандидата на эту вакансию требуется высшее образование по специальности и опыт работы от одного года. Кроме того, нужно быть готовым к сменному графику.

Монтажником стальных дверей с ежемесячной зарплатой от 300 тыс. руб. необходимо иметь опыт работы не менее 3-х лет и свои инструменты. Также ему стоит быть готовым к работе по ненормированному графику.

Зарплату в 250 тыс. руб. предлагают дизайнеру интерьера с опытом работы от 3-х лет, специалисту по тендерам с опытом от одного года и специалистам IT-сферы. В частности, на такую ежемесячную з/п может рассчитывать веб-программист с опытом работы от 2-х лет. Чуть меньше (200 тыс. руб.) можно заработать на должности программиста 1C с опытом работы от 5 лет.

Хорошие деньги (200 тыс. руб.) обещают работодатели врачу-дерматокосметологу с опытом работы по специальности не менее 5 лет. Примерно столько же указано в вакансии зубного техника-керамиста. Здесь кандидат обязательно должен знать контурирование и уметь воссоздавать цвет при помощи керамических масс.

Ранее сообщалось, что в Роструде назвали самые высокооплачиваемые вакансии января. Так, наиболее высокая зарплата предлагается пилоту в московской авиакомпании – 330 тыс. руб. Чуть меньшую зарплату предлагают в вакансиях командирам и вторым пилотам вертолётов и самолётов в Красноярском крае, в Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе - от 140 до 250 тыс. руб.

На ежемесячный доход в 300 тыс. руб. в месяц могут рассчитывать высококвалифицированные инженеры. Подобные специалисты требуются, в частности, в Хабаровском крае. От 200 тыс. руб. в месяц предлагается инженерам в Калининградской и Челябинской областях, а также на Чукотке, в Татарстане и Якутии.

Программистам обещают зарплату в размере от 150 тыс. до 250 тыс. руб. Подобных специалистов ищут в Москве, Петербурге, Ульяновской, Нижегородской, Московской, Новосибирской областях, Севастополе и Приморском крае.