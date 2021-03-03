В Швеции задержан террорист, ранивший восемь человек

Полиция Швеции применила огнестрельное оружие против нападавшего с ножом на прохожих в городе Ветланда (на юге страны в 270 км от Стокгольма), сообщает Deutsche Welle.

В результате нападений преступника ранения получили восемь человек. Полиция классифицирует совершенное нападение как террористическое преступление.

Задержанный – мужчина в возрасте от 20 до 30 лет – после задержания был доставлен в больницу. У властей Швеции нет данных о его возможных сообщниках.