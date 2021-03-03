В США перечислили российские организации, которые попали под санкции

В новый санкционный список Минторга США попали 13 компаний, среди которых девять российских фирм, три германских и одна швейцарская. Документ публикует Федеральный реестр США. Санкции введены в связи с «поддержкой российских программ по оружию массового уничтожения и деятельностью по химическому оружию».

Новые ограничительные меры введены против Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, Femteco, Interlab, LabInvest, OOO Analit Products, OOO Intertech Instruments, Pharmcontract GC, Rau Farm, Regionsnab и Riol-Chemie.Также под санкции попало ФГБУ «27 Научный центр», которое значится и в санкционном списке юрлиц Минфина США.

Минторг в связи с новым постановлением вводит требование по получению лицензии на экспорт, реэкспорт и передачу ряда товаров санкционным компаниям. В ведомстве заявили, что нововведение необходимо для того, чтобы быть уверенными в том, что американская продукция не будет применяться в деятельности, угрожающей нацбезопасности и внешнеполитическим интересам США.

США и ЕС ввели 2 марта новый пакет антироссийских санкций из-за инцидента с Алексеем Навальным. Ограничительные меры коснулись семи высокопоставленных должностных лиц России и трех научных организаций.

