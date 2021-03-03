Вирусолог спрогнозировал срок окончания пандемии COVID-19 в России

Пандемия коронавируса завершится к 2022 году, в том числе благодаря формированию коллективного иммунитета, заявил

Доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок спрогнозировал срок окончания пандемии COVID-19 в России. По его словам, это произойдёт в начале 2022 года, в том числе благодаря формированию коллективного иммунитета к коронавирусу, передаёт РИА Новости.

При этом специалист подчеркнул, что спад заболеваемости, который наблюдается сейчас в нашей стран – это естественное явление, связанное с большим количеством переболевших, сформировавшимся коллективным иммунитетом и начавшейся вакцинацией.

«Небольшие вспышки коронавируса ещё, конечно, возможны, но к началу 2022 года пандемия завершится, а через поколение коронавирус станет не страшнее обычного гриппа», – уверен Оберемок.

Вирусолог также напомнил, что в ковидную эпоху для человека существует два варианта развития событий: переболеть или привиться.

«Вакцина хороша для людей пожилого возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями, которые не уверены, что смогут безопасно переболеть. Титр антител на высоком уровне остаётся примерно один год после перенесённой болезни, после вакцинации – предположительно столько же. Но не стоит забывать и о так называемом Т-клеточном иммунитете, который при перенесённой болезни сохраняется ещё нескольких лет», – пояснил Оберемок.

Кроме того, специалист отметил, что основываясь на данных исследований по изучению близкородственных COVID-19 коронавирусов, человек не будет болеть новым коронавирусом каждый год благодаря иммунологической памяти, сформированной после перенесенного заболевания.

«Поэтом для большинства переболевших людей вероятность заразиться повторно составит не чаще одного раза в 3-4 года. Вопрос вакцин и лекарств против COVID-19 останется актуальным ещё на 10-20 лет, хоть и не в той мере, в которой он будоражит наши умы сегодня», – резюмировал учёный.

Ранее сообщалось, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко назвал главное условие, которое поможет нашей стране избежать третьей волны коронавируса. По его словам, для этого россияне должны продолжать строго соблюдать все ранее введённые эпидемиологические меры до формирования популяционного иммунитета к COVID-19.