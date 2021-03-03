Заммэра Ефимов: в Москве сдадут в аренду 12 помещений на льготных условиях на севере города

В столице на торги на льготных условиях выставили новые объекты под аренду. Всего представлено 12 нежилых помещений площадью от 27,3 до 377,2 квадратных метра на территории Северного административного округа. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Цена годовой аренды данных объектов начинается от одной тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. Арендовать их можно будет сроком на 10 лет. В помещениях могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины и салоны красоты. Участниками аукционов могут быть только представители малого и среднего бизнеса», – рассказал заместитель мэра.

В 2020 году по программе льготной аренды представители малого и среднего бизнеса арендовали 620 нежилых помещений общей площадью 69,7 тысячи квадратных метров. В аукционах приняли участие 4,6 тысячи предпринимателей, средняя конкуренция составила семь участников на лот. Льготная программа действует в Москве с 2017 года, за это время предприниматели арендовали у города по сниженной ставке свыше 1,6 тысячи помещений.

«На территории САО в прошлом году город реализовал на льготных условиях 94 нежилых объекта для бизнеса. В настоящий момент больше всего помещений под аренду для представителей малого и среднего предпринимательства здесь выставлено на торги в Головинском районе и в Коптеве — по три объекта, по одному помещению представлено в Савеловском, Дмитровском, Хорошевском, Войковском, Тимирязевском районах и в районе Аэропорт. Все нежилые объекты имеют свободное функциональное назначение и расположены на первых этажах и в подвалах жилых многоэтажных домов», – сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Аукционы на сдачу помещений в аренду пройдут в электронной форме. Предприниматели смогут изучить часть представленных объектов в режиме онлайн и совершить виртуальную экскурсию.