Заммэра Ефимов: в Москве выдали первый в 2021 г. льготный заем на развитие промышленности

Разработчик и производитель первого отечественного экспресс-измерителя концентрации глюкозы в крови компания «Элта» получила льготный заем от города в размере 100 млн рублей. Решение о предоставлении займа было принято Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это первый льготный заем, выданный Фондом, в этом году. Компания получила средства сроком на 5 лет по льготной ставке 2% годовых. Деньги компания планирует потратить на приобретение нового оборудования для обустройства линии производства и упаковки комплектующих к приборам измерения концентрации уровня глюкозы в крови», – рассказал заместитель мэра.

В 2020 году Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал промышленным предприятиям столицы льготные займы на сумму один миллиард рублей – почти на четверть больше, чем в 2019 году.

Компания «Элта» работает на рынке уже более 15 лет. Продукция предприятия представлена почти в 600 городах России, а также экспортируется в Казахстан, Узбекистан и Беларусь. В 2014 году компания получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва».

«В 2018 году компания начала строительство завода на площадке «Алабушево» в Зеленограде. Планируется, что после завершения работ предприятие полностью переедет на территорию особой экономической зоны и получит доступ к значительным преференциям: обнулению налога на имущество и транспорт, сниженной ставке налога на прибыль, свободной таможенной зоне», – сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдает займы от 10 до 300 миллионов рублей по льготной ставке от двух до четырех процентов годовых.