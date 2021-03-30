Искусственный интеллект скоро начнет раздавать людям деньги, считают в Кремниевой долине

Сторонники искусственного интеллекта (AI) уверены в том, что компаниям, связанным с AI, вполне по силам со временем стать настолько мощными и богатыми, что они смогут обеспечивать всех жителей нашей планеты, включая стариков и детей, безусловным базовым доходом.

Менее чем через 10 лет искусственный интеллект (AI) сможет генерировать достаточно средств, чтобы выплачивать каждому взрослому американцу по 13,5 тыс. долларов в год базового дохода, пишет директор OpenAI Сэм Альтман в эссе «Закон Мура для всего».

«Моя работа в OpenAI напоминает мне каждый день о величии социоэкономических перемен, которые придут раньше, чем думает большинство людей,- говорит Альтман, который, между прочим, раньше возглавлял знаменитый ускоритель стартапов Y-Combinator.- Программное обеспечение, которое способно думать и учиться, будет выполнять все больше и больше работы, которую сейчас делают люди».

Один из главных выводов эссе Альтмана – призыв к налогообложению капитала, компаний и земли, а не труда, как сейчас. Отсюда и появятся деньги для базового дохода.

«Можно создать что-нибудь типа Американского Акционерного Фонда,- пишет Сэм Альтман,- который будет пополняться раз в год за счет налогообложения компаний с определенным уровнем доходов по ставке, скажем, 2,5% от их рыночной капитализации. Он будет выплачиваться акциями в фонд. Кроме этого, необходимо обложить 2,5-процентным налогом всю землю, находящуюся в частной собственности. Этот налог будет выплачиваться в долларах».

Далее Альтман предлагает ежегодно выплачивать всем американцам старше 18 лет их долю как акциями компаний, так и долларами. Люди смогут тратить эти средства по своему усмотрению и, в первую очередь, на образование, лечение, бытовые нужды, на начало собственного бизнеса и т.д.

«Бедность будет очень сильно снижена,- описывает будущее Альтман.- Многие люди получат толчок, которого им так не хватало».

Однако эксперты считают, что взгляды Альтмана могут принести больше вреда, чем пользы и что он дезинформирует общество по поводу пути, по которому развивается AI. Мало того, Глен Вейл, экономист Microsoft Research, написал в своем аккаунте в Twitter: «Это квинтэссенция идеологии AI, которая, по-моему, является сейчас самой опасной силой на планете».

«Существует невероятно ошибочный оптимизм по поводу того, что способен сделать AI,- вторит ему экономист из Массачусетского Технологического института (MIT) Дарон Аджемоглу.- Но он не настолько революционен».

По его мнению, алгоритмы хорошо работают над выполнением «очень и очень узких задач» и иногда помогают компаниям снизить цену продукции или усовершенствовать ее.

Сторонники высоких технологий уже давно говорят, что AI изменит мир. Некоторые даже уверены, что уже недалеко, буквально за углом, и до появления суперинтеллекта. Скептики, однако, уверены, что до появления суперинтеллекта также далеко, как в начале века.

OpenAI была основана в 2015 году в Сан-Франциско группой предпринимателей, в которой был и Илон Маск. Ее считают одной из самых авторитетных лабораторий в мире по работе с искусственным интеллектом вместе с Facebook AI Research и DeepMind, купленной в 2014 году Google.

В июле 2019 г. Microsoft вложил в эту лабораторию миллиард долларов.

Наибольших успехов OpenAI добилась в создании AI генератора имиджей, нейросети Dall-E, и генератора текстов GPT-3. Она также разработала программы, которые могут обыгрывать самых умных людей в игры типа Dota 2. Однако над технологиями, подобной тем, что описал Сэм Альтман, она пока не работала.