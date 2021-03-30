Австралия ввела санкции против России

Австралия ввела санкции против одного физлица и четырех компаний из России в связи со строительством моста через Керченский пролив, передает МИД страны.

«Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив, который соединяет РФ с незаконно аннексированными территориями Крыма и города Севастополя», — сообщает австралийское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

Уточняется, что меры ранее были согласованы с Канадой, Евросоюзом и Великобританией. Также в сообщении подчеркивается, что Австралия и дальше будет поддерживать «суверенитет и территориальную целостность Украины».

Начиная с 2014 года Австралия внесла в санкционные списки в общей сложности 168 физических и 52 юридических лица из России.

Ранее Канада включила в свой санкционный список двух россиян и четыре компании, которые связаны со строительством Крымского моста. Среди юрлиц, попавших под санкции, — «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания», «Ленпромтранспроект» и «Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск».

Ограничительные меры предусматривают, в частности, запрет на торговые операции на территории Канады, а также замораживание активов компаний и физлиц. Ранее против этих четырех компаний уже ввели санкции Швейцария, Великобритания и ЕС.

