Белоруссия ввела ответные санкции против Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введение торговых ограничений против стран, которые ввели санкции в отношении Минска.

«Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц. Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом Министров», – сообщается на сайте президента Белоруссии.

Ранее США и ЕС ввели санкции против ряда физических лиц, в том числе против Александра Лукашенко, и юридических Белоруссии за «фальсификацию итогов президентских выборов» и «подавление мирных протестов оппозиции».

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