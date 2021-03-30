Борьба с коррупцией нарастает. Сама коррупция тоже растёт

Коррупция в России продолжает разъедать общество и экономику, причем темпы роста коррупционных преступлений не снижаются, заявил во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков объяснил отсутствие зримых успехов в борьбе с коррупцией «человеческой психологией».

«Чтобы бороться с этим злом, в обществе должна быть создана абсолютная нетерпимость к коррупции, с чем мы пока не справляемся», — признал он.

По словам Пескова, бытовая коррупция намного страшнее, чем коррупция среди высокопоставленных чиновников. Чтобы ее искоренить, считает представитель президента, нужно время: общество должно созреть для этого; должно пройти несколько поколений.

Чтобы взятки не брали, надо их не давать

Спрогнозированная Песковым перспектива выглядит довольно безрадостно. Однако есть основания надеяться на то, что действительность окажется не столь безнадежной, полагает председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов.

«Коррупция в России, особенно в высших эшелонах, действительно носит поколенческий характер, — говорит он. — Но не в том смысле, в каком это имеет в виду Песков, а в том, что нынешнее поколение губернаторов и ряда высших чиновников формировалось в 1990-е, когда коррупцию рассматривали едва ли не как инструмент создания нового класса собственников. К моменту прихода Путина в Кремль этот класс из опоры государства превратился в угрозу национальной безопасности, и Путин едва ли не с первых дней у власти делает всё, чтобы под ногами у коррупционеров, особенно в регионах, земля горела».

Песков, кстати, подчеркнул: не надо ждать смены поколений для того, чтобы потенциальные участники коррупционных отношений были уверены в неотвратимости наказания и безупречности законов и правил. «Правила не должны позволять двойного прочтения и не должны порождать коррупцию, создавая невыполнимые условия», — пояснил он свою мысль.

По мнению Кабанова, искоренению коррупции сегодня, а не в светлом будущем, мешают по большей части «оборотни в погонах», окопавшиеся в самом силовом блоке. Выкорчевать их сложнее всего, поскольку им, по сути, даны полномочия ловить самих себя. Именно поэтому так важно, что в обществе год от года растет нетерпимость не только к взяточникам, но и к взяткодателям, которые составляют с клептократами единое целое. Об этом же, кстати, упомянул и Дмитрий Песков: «Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать».

По данным Следственного комитета РФ, в 2020 году уголовные дела именно за дачу взятки составили 22,4 процента от общего числа дел, возбужденных по коррупционным статьям (взятка, мошенничество, присвоение, растрата, злоупотребление должностными полномочиями). За вымогательство взятки на скамье подсудимых оказались только 17 процентов фигурантов, а ещё 7,5 процентов дел пришлось на статьи «присвоение» и «растрата».

«У нас очень сильно вырос запрос на социальную справедливость и кару за ее нарушение. В России раздается все больше голосов, требующих, чтобы коррупция каралась высшей мерой наказания. Люди готовы уравнять коррупцию с изменой Родине, а действия чиновников-клептократов — с нарушением воинской присяги», — говорит глава Кабанов.

Преступлений меньше, посадок больше

О том, что коррупция действительно представляет угрозу национальной безопасности, говорят цифры. В тот же день, когда было опубликовано интервью Дмитрия Пескова, на портале Генпрокуратуры РФ появилась свежая статистика, касающаяся антикоррупционной деятельности правоохранителей в январе и феврале 2021 года.

Только в 2020 году, по данным Генпрокуратуры, ущерб от коррупционных преступлений в России превысил 63 млрд руб. Для сравнения, бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» в 2021 году составляют 150 млрд рублей. За счет «коррупционной кассы» можно было бы с избытком компенсировать урезание ассигнований на научные изыскания на 2021 год, которое в текущем году достигнет 32,8 млрд рублей.

Из отчетов следует, что за два месяца число раскрытых случаев взяточничества и других преступлений коррупционной направленности выросло на 11,8 процента (до 7100) по сравнению с тем же периодом 2020 года, когда их было зафиксировано 6300.

В каждых двух из трёх раскрытых случаев речь идет о взятках на сумму свыше 10 тысяч рублей, причем треть УК РФ квалифицирует как особо крупные. Не случайно 18 марта Владимир Путин обратил внимание Генпрокуратуры на необходимость усилить борьбу с коррупцией.

Кирилл Кабанов считает опубликованные Генпрокуратурой цифры свидетельством того, что правоохранители увеличили раскрываемость коррупционных преступлений еще до того, как президент прямо указал им на такую необходимость. Судя по отчету Генпрокуратуры, успешнее всего в эти два месяца работали следователи в Москве, Башкортостане и на Кубани.

Это, впрочем, не означает, что именно перечисленные регионы более других поражены коррупцией, обращает внимание глава НАК.

«Количество раскрытых преступлений могло вырасти по двум причинам. Либо произошел абсолютный рост их числа при неизменной раскрываемости, либо количество преступлений осталось неизменным, но их стали больше «замечать». По всей вероятности, работает вторая схема, потому что базовый уровень количества коррупционных преступлений в России постоянно снижается из-за сужения пространства, на котором могут действовать взяточники», — полагает Кабанов.

Среди основных причин сужения коррупциогенного пространства он называет сокращение возможностей для прямых контактов между низовыми чиновниками и населением — за счет перевода всё новых видов госуслуг в электронную форму, включая самые взяткоемкие — общение с ГИБДД, медицинские сервисы, образовательные услуги.

Подавать пример должен Кремль

Председатель Межрегиональной общественной организации содействия совершенствованию государственного управления и антикоррупционной политики Дмитрий Вербицкий тоже считает прогнозы Дмитрия Пескова чрезмерно пессимистичными.

Вербицкий приводит в пример на глазах выросшую правовую культуру автовладельцев, которые стали уступать дорогу пешеходам, и не видит причин, почему такой же быстрый рост правовой культуры не может произойти и в прочих сферах общественной жизни.

«Никому и нигде не удавалось победить коррупцию целиком, а вот снизить уровень коррумпированности — вполне, и для этого не надо ждать смены поколений, — убеждён Вербицкий. — Инструмент для этого известен, и Песков его назвал: неотвратимость наказания. И чёткая государственная политика в этой сфере. На дорогах неотвратимость обеспечили видеокамеры. В других сферах тоже должны работать антикоррупционные инструменты в виде четкой, долговременной и понятной всем политики, которой сегодня в стране нет», — говорит он.

В качестве примера реализации успешных антикоррупционных мер Вербицкий приводит создание МФЦ, которые минимизировали роль госслужащих в принятии решений и, как следствие, свели на нет искушение просить/давать взятки. Он полностью согласен с Кабановым в том, что отдать борьбу с коррупцией полностью в руки правоохранительных органов — не выход, так как сама правоохранительная и судебная система в настоящий момент сильно коррумпированы и ждать от них объективности не следует.

Вербицкий полагает, что не так важно, какие причины послужили росту числа раскрытых с начала года коррупционных преступлений. Главное, что всё больше коррупционеров отправляются на скамью подсудимых. С другой стороны, продолжает эксперт, мы видим в прокурорских отчетах только информацию о раскрытии таких преступлений. Факт сам по себе, конечно, можно только приветствовать, но это в любом случае ликвидация последствий, а не причин.

«Государство должно не только наказывать коррупционеров, но, что важнее, изначально не давать чиновникам попадать в эту категорию, — считает Вербицкий. — Иначе это обрубание веток, а не корней. А корни — в общем уровне законопослушности в стране, в состоянии правовой культуры, моральных и нравственных ценностей граждан. Коррупция не является проблемой, классифицирующей именно чиновников. Она — слепок с общества. И в борьбе с ней мы увидим значительные результаты тогда, когда не будем ограничиваться посадками взяточников, но станем воспитывать в людях понимание того, что закон превыше всего для всех, и нет кого-то, кто «равнее» других. Подавать пример такой государственной политики, а не ждать смены поколений, должен сам Кремль — у него в руках есть для этого все инструменты».