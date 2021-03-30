CNN: Xiaomi инвестирует 10 млрд долларов в создание электромобиля

Крупнейший производитель смартфонов – китайская компания Xiaomi объявила, что инвестирует 10 миллиардов долларов США в течение следующего десятилетия в дочернюю компанию, специализирующуюся на производстве «умных электромобилей», сообщает CNN.

Компания сообщила, что новое подразделение будет возглавлять генеральный директор-миллиардер Лэй Цзюнь. Первоначальные инвестиции составят 10 миллиардов юаней (1,5 миллиарда долларов), говорится в сообщении Xiaomi.

В 2014 году появились неофициальные сообщения о планах Apple по созданию электромобиля.

В декабре 2020 анонимные источники Reuters утверждали, что Apple рассчитывает существенно снизить стоимость аккумуляторов электромобиля, но при этом существенно увеличить запас хода без подзарядки. Сообщалось, что компания нацелена на массовый выпуск электромобиля в 2024 году.