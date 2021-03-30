Диетолог назвала продукты, помогающие победить весеннюю депрессию

Способствовать улучшению настроения может содержащаяся в пище аминокислота триптофан, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева телеканалу «Звезда».

Именно продукты, содержащие данный элемент помогают справиться с весенними перепадами настроения и упадком сил. Аминокислота триптофан является строительным элементом серотонина, так называемого гормона счастья, пояснила медик. По ее словам, главным образом триптофаном богаты спелые томаты.

«Пусть обязательно будет два-три томата в день в составе питания», - дала рекомендации Королева. Она добавила, что помидоры также богаты ликопином - веществом, сохраняющим молодость и красоту.

Кроме томатов, триптофан в большом количестве содержат финики и темный шоколад, который можно включить в рацион в минимальном количестве, напомнила Королева. Также можно разнообразить свой рацион соевыми продуктами и сырами. Этот продукт рекомендуется включать в рацион несколько раз в неделю, а тофу не более одного раза в неделю.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что для поддержания хорошего функционирования головного мозга необходимо есть, как можно больше рыбы, которая содержит много Омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для построения мембран нервных клеток.

