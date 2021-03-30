Французский суд поддержал Россию в споре с украинским «Ощадбанком» по поводу активов в Крыму

Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») к Российской Федерации, сообщает РБК со ссылкой на Минюст России.

«Данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых «украинских инвесторов», которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях», – говорится в заявлении Минюста России.

В ноябре 2018 года Постоянный третейский суд в Париже в 2018 году постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение данного спора, и признал, что Россия нарушила двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, осуществив меры экспроприационного характера против инвестиций украинского госбанка в Крыму. Суд присудил «Ощадбанку» компенсацию в размере более одного миллиарда долларов США.