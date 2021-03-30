Глава ВОЗ призвал расследовать версию об коронавируса из китайской лаборатории

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что считает нужным более тщательно изучить версию о появлении коронавируса SARS-CoV-2 после утечки из лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ

«Хотя команда специалистов пришла к выводу, что лабораторная утечка – это наименее вероятная гипотеза, это требует дальнейшего расследования с дополнительными миссиями, которые будут включать экспертов, которых я готов задействовать», – сказал глава ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебреисус указал также на недостаточное количество данных, которые удалось получить от Китая относительно происхождения коронавируса. По его словам эксперты ВОЗ сталкивались с трудностями, когда пытались получить «исходные данные».

«Я надеюсь на дальнейшие совместные исследования, которые будут включать более своевременный и всеобъемлющий обмен данными», – сказал гендиректор ВОЗ.

27 марта экс-глава американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 вероятнее всего «сбежал» из лаборатории в Ухани.

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