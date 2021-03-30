Космический корабль Starship компании SpaceX снова разбился при посадке

Компания SpaceX провела очередные летные испытания космического корабля Starship предназначенного для миссий на Марс, который разбился при приземлении, сообщает ТАСС.

Starship SN11 стартовал в районе Бока-Чика (штат Техас). Корабль поднялся на высоту 10 км, после чего совершил посадку и взорвался.

Аналогичные аварии произошли в декабре 2020 года и феврале 2021 года – оба корабля Starship взорвались после приземления.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что первый испытательный полет Starship на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году. Однако он допустил, что это план может быть пересмотрен.