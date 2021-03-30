Крым поблагодарил Австралию и Канаду за санкции

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк поблагодарил от лица крымчан Австралию и Канаду за введение новых санкций, сообщает РИА «Новости». Он уверен, что новые ограничения из-за присоединения Крыма к РФ делают «отличную рекламу» курортам полуострова.

«Это отличная реклама нашим курортам. Санкции работают как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова», - цитирует агентство Черняка. Он отметил, что до начала пандемии коронавирусной инфекции полуостров посетили иностранцы из 150 стран мира, многие из которых узнали о существовании Крыма именно из-за санкций. Черняк добавил, что ограничительные меры не помешают развитию региона.

Ранее сообщалось, что Канада и Австралия включили в свой санкционный список россиян и четыре компании, связанные со строительством Крымского моста. Среди юрлиц, попавших под санкции, – «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания», «Ленпромтранспроект» и «Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск».

Уточняется, что ограничительные меры предусматривают, запрет на торговые операции на территории Канады и Австралии, а также замораживание активов компаний и физлиц. Ранее против этих четырех компаний уже ввели санкции Швейцария, Великобритания и ЕС.

