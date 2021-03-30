Курс доллара: Сбербанк сделал для нас новый прогноз по курсу рубля

Рубль начал новую рабочую неделю с небольшого ослабления к основным резервным мировым валютам в ожидании введения новых антироссийских санкций со стороны США.

Уже утром «россиянин» открылся в минусе – в паре с «американцем» он стоил 75,72, а в паре с «европейцем» – 89,59. При этом к закрытию торгов на Московской бирже обе пары остались почти на тех же позициях. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 75,73 руб. (+7,5 коп.), курс евро – 89,19 руб. (-5,5 коп.).

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что вчера утром, открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль некоторое время консолидировался в умеренном минусе.

«В начале дня ситуация на мировых торговых площадках ухудшалась, нефть сдавала позиции. Однако утром биржевые площадки и цены на чёрное золото» стали восстанавливаться», – отметил он.

По мнению эксперта, сохранению спроса на рисковые активы способствовало объявление инициативы главы Белого дома Джо Байдена по продвижению нового пакета мер фискального стимулирования.

Аналитики Универ Капитал полагают, что в краткосрочной перспективе рубль в паре с долларом будет торговаться в коридоре 75,50-76,60, а в паре с евро – в коридоре 89,00-90,20.

Прогноз курса доллара, мнения экспертов

Курс доллара: назван фактор ослабления рубля

Андрей Кочетков из «Открытие брокер» считает, что в ближайшее время не стоит ждать укрепления рубля в обеих валютных парах. Виной всему, по его мнению, сохраняющаяся неопределённость с введением против нашей страны новых санкций, а также относительно низкая доходность.

При этом, как отметил эксперт, в понедельник национальная валюта проигнорировала восстановление котировок «чёрного золота». Кочетков также подчеркнул, что после завершения налогового периода рубль фактически остался один на один с санкционной неопределённостью. Кроме того, фундаментальные параметры нашей валюты, в том числе положительное сальдо текущих операций, рынок не интересуют.

«Текущие доходности в 10-летних казначейских обязательствах США сейчас выше регистрируемой инфляции. А это вполне себе серьёзное основание для глобальных игроков не связываться с рисковыми активами, к которым относится рубль В это связи мы пока не ждём укрепления российской валюты. Более того, есть опасения, в ближайшие дни она просядет», – предположил эксперт.

«Сбербанк» сделал новый прогноз по курсу рубля

Эксперты Росбанка предположили, что пары доллар-рубль и евро-рубль могут на этой неделе протестировать диапазоны 75,00-75,50 руб. и 88,50-89,00 соответственно.

Поводами для волатильности на этой неделе, по их мнению, станут анонс деталей инфраструктурной бюджетной программы президента США Джо Байдена, оценки PMI в промышленности США и ЕС, а также публикация американского отчёта по рынку труда.

«Но мы считаем, что ни один из них не даёт серьёзных поводов говорить о дальнейшем росте интереса к доллару. Помимо этого, появился шанс, что ястребиный настрой американских политиков по отношению к России будет немного смягчён, чему могут способствовать возможные переговоры между лидерами США, РФ и КНР на апрельском саммите по климату», – отметили в Росбанке.

Несмотря на снижение активности экспортёров после уплаты налогов, рубль в ближайшие сессии, как предположили эксперты, попробует отыграть часть потерь прошлой недели.

«В этой связи мы видим на наступившей неделе пару доллар-рубль в коридоре 75,00-75,50, а пару евро рубль в диапазоне 88,50-89,00», – считают в Росбанке.

Между тем Максим Петроневич из «Открытие Research» банка «Открытие» полагает, что до конца этой недели рубль в паре с долларом останется в коридоре 74,50-76,50.

По его мнение, в ближайшие дни, наша валюта постарается немного укрепиться, реагируя на фундаментальные факторы.

Как отметил он, основной из них – это положительное сальдо счёта текущих операций и вызвано оно сохранением высоких цен на экспортные неэнергетические товары.

«Поэтому мы ожидаем пару доллар-рубль в пределах 74,50-76,50. А вот дальнейшее укрепление нашей валюты будет сдерживаться окончанием налогового периода и ростом индекса доллара», – резюмировал Петроневич.

В свою очередь в Сбербанке сделали новый прогноз по курсу рубля. Как заявил директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин, дальнейшая курсовая динамика будет определяться общим отношением глобальных игроков к активам развивающихся стран, а также динамикой мировых цен на «чёрное золото». Также на рубль продолжит давить геополитический фактор.

«Учитывая всё это, мы оцениваем целевой краткосрочный диапазон пары доллар-рубль в пределах 74,50-77,00. При этом волатильность рубля останется высокой», – заявили в крупнейшей кредитной организации страны.

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