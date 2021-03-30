Малый и средний бизнес хочет инвестиций и грантов

Кредитование по-прежнему востребовано малым и средним бизнесом (МСБ), однако кроме него предприниматели активно прибегают и к другим формам стороннего финансирования. Согласно данным исследования сервиса «МойСклад» и платформы «Поток», помимо банковских займов МСБ привлекает финансирование от частных инвесторов, а также используя инвестиционные платформы. Только 15,8% из 1,3 тысячи опрошенных никогда не пользовались ни одним из этих инструментов для привлечения денег. Причина в том, считают наблюдатели, что сегодня привлечь банковское финансирование на более или менее выгодных условиях представителям малого и среднего бизнеса нелегко.

РИА «Новости» со ссылкой на текст документа сообщает, что наиболее востребованы услуги частных инвесторов (21,6%). Второе место занимают инвестиционные платформы (14,5%), третье — краудфандинг (10,5%). Далее следуют программа предоставления субсидий из федерального бюджета (10%), грантовая поддержка (9,6%), краудинвестинг (8,2%), субсидии на возмещение процентов по кредиту (6%) и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (3,8%)

В числе проблем банковского кредитования в России представители МСБ назвали его условия. И хотя почти половина респондентов (47,7%) относятся к займам положительно, для 19,6% обращение за кредитами зависит от обстоятельств, а 8,9% и вовсе относятся к кредитованию отрицательно. И это при том, что сегодня 12% компаний денег не хватает, 55,9% сотрудников российского МСБ отмечают, что их предприятиям денег хватает впритык, и только у 32,2% респондентов нет сложностей с финансами.

Дающие и берущие находят консенсус

Почти 40% малых и средних предприятий пользуются государственными грантами, краудинвестинговыми средствами, федеральными субсидиями и т.д., отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, это впечатляющая цифра, которая говорит, с одной стороны, о популярности различных форм инвестирования и развития в малом и среднем бизнесе, а с другой — о развитости востребованных инструментов.

То, что столько малых и средних предприятий могут использовать (помимо банковских кредитов) различные источники получения средств как от государства, так и от инвесторов, говорит об их доступности, продолжает эксперт. Всего несколько лет назад краудфандинговые платформы были менее развиты, а гранты МСП предоставлялись не в таком количестве. Сегодня перечень категорий бизнеса, который может рассчитывать на поддержку, значительно расширен — примерно вдвое, если сравнивать с 2015 годом.

Результаты исследования также доказывают, что предприниматели хорошо осведомлены о различных способах привлечения инвестиций, о государственных программах и частных вложениях для МСП, добавляет Сигал. Это, по его мнению, дает основание надеяться, что бизнес сможет активно восстановиться после пандемии и падения прибыли — в том числе, благодаря различным меры поддержки.

Помощь для МСБ: хорошо, но мало

Бизнес — в особенности малые и средние предприятия — сейчас переживает не лучшие времена, отмечает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Реальные доходы населения продолжают снижаться, разгоняется инфляция. Уже 70% населения признаются в том, что вынуждены экономить — как следствие, падает спрос на товары и услуги. Так, в прошлом году обороты по кассам в сегменте МСП упали в среднем на 20%. Непродуктовый ритейл, сфера услуг, ресторанный и туристический бизнес — то, на чем население начинает экономить прежде всего, — падали в прошлом году, во время полного локдауна, и на 50% и на 70%.

При этом налоги, арендные взносы, кредиты и проценты по ним выплатить, пусть и с отсрочкой, пришлось, равно как и зарплаты персоналу, напоминает Ускова. Поэтому в первый квартал 2021 года многие вошли острой нехваткой средств на операционную деятельность. В такой ситуации, когда простой равняется фактически полному закрытию, неудивительно, что многим предприятиям приходится поднимать цены и параллельно искать возможность привлечения инвестиций для пополнения бюджета. Что же касается мер поддержки, принятых правительством, то и в прошлом, и в нынешнем году они оказались малоэффективными и были направлены на поддержку не столько бизнеса, сколько занятости, чтобы не допустить роста безработицы.

Все эти отсрочки по страховым взносам, льготные кредиты на ФОТ давали для того, чтобы платить сотрудникам МРОТы, в то время как нужны они были на модернизацию, закупки, поиск новых рынков сбыта и развитие в целом, констатирует Ускова. Средства нужны и сейчас, а предпринимателям снова предлагают кредит на ФОТ в размере МРОТ на сотрудника, только теперь дороже на 1% процент (3 вместо 2). С такой поддержкой каждый пятый бизнес не пережил роковой 2020 год. А нынешний рискуют не пережить каждый 10-й — из субсидий остались только льготные кредиты, спрос восстанавливается слишком медленно, и угроза оттока МСП вполне реальна, пусть и не в таких масштабах. Спасать его правительство предлагает банкам — в начале года по указке сверху они начали кредитовать МСП и самозанятых по льготной ставке в 7%.

Почему малые и средние предприниматели этому не рады? Видимо, потому, предполагает Ускова, что 7% это и в нормальный год довольно дорого, тем более при относительно низкой ключевой ставке ЦБ, а в кризисный эта ставка и подавно оказывается для многих неподъемной. Тем более, что процесс получения льготного кредита отнюдь не прост — банки не хотят рисковать и выставляют заемщикам высокие требования: если в делах что-то не так с отчетностью, нет понятной бизнес-модели или имущества для залога, то шансы получить одобрение невелики. Вот почему предприниматели идут к частным инвесторам, где решения принимаются в том числе на человеческом, эмоциональном уровне, а не только согласно баллам в скоринг-системах.

Что в таких условиях будет происходить с малым и средним бизнесом дальше, предсказать сложно, заключает Анастасия Ускова. Все зависит от доходов граждан и внутреннего спроса, от ситуации на внешних рынках, от объема внутренних и внешних инвестиций. Но уже сейчас, считает эксперт, жизнь МСП можно существенно облегчить без повышения кредитной нагрузки — например, снизив или отменив полностью НДС хотя бы для тех отраслей, которые страдают из-за пандемии сильнее всего. Можно было бы уменьшить административные барьеры, приблизив условия для предпринимателей к условиям для самозанятых, число которых на фоне закрытия миллиона ИП выросло за последний год до двух миллионов и, несмотря на кризис, продолжает расти в среднем на 6-7 тыс. новых плательщиков НПД каждый день.