Москва провела первый круглый стол об экологии промышленных предприятий

Участники тематического круглого стола «Может ли промышленность быть экологичной?» обсудили вопросы зеленой трансформации московской промышленности и инфраструктуры города, способы организации малоотходных производств, вопросы утилизации и вторичной переработки, а также современные инструменты зеленой экономики.

Каждое второе московское предприятие реализует проекты в области улучшения экологии и внедряет современные зеленые технологии в свое производство. Их работа не остается незамеченной: за последние годы в Москве значительно улучшилась экологическая ситуация, что подтверждается фактами – на днях Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год, опередив Париж, Вену, Берлин.

Московские власти активно поддерживают эко-компании, поэтому встретились с ними, чтобы узнать не только о дальнейших планах и новых проектах, но и выявить, какую поддержку от города ждет бизнес. «Круглый стол по теме экологии – это первое для нас мероприятие в такой сфере. К беседе мы пригласили и промышленные предприятия столицы, и экспертов, и представителей власти, ведь эффективные зеленые трансформации города возможны только при условии комплексного подхода. У каждой из сторон – свои задачи. Если от предприятий ждут экологической модернизации их отдельных производственных процессов и инфраструктуры в целом, то от столичных властей – создания благоприятных условий для таких преобразований, а также «зеленых» проектов в части организации городской среды и жизни мегаполиса. И для получения реального результата мы должны скоординировать эту работу», – прокомментировал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Москва остается промышленным городом, и ее экология в значительной степени связана с деятельностью предприятий. Ключевыми задачами в этом сегменте являются экологическая модернизация заводов и выход на промышленное производство, максимально приближенное к безотходному.

В зависимости от направления деятельности представители реального сектора также определяют для себя ключевые задачи. Важной темой для представителей пищевой отрасли является утилизация и переработка собственной упаковки. Так, например, одной из своих задач PepsiCo считает необходимость изменить то, как потребители используют тару от ее продукции.

«В прошлом году мы убрали пластиковую крышку с одного из наших продуктов – маленькая инициатива, но это минус 150 тонн пластика в год. Сейчас мы анализируем упаковку и других продуктов, чтобы использовать как можно меньше пластика. Например, мы внедрили в производство повторно переработанный пластик и за прошлый год увеличили его использование почти в три раза. А для того, чтобы помочь потребителю понять, что делать с упаковкой после использования продукта, мы размещаем QR-коды на упаковках, которые показывают, где находится ближайшая точка сбора мусора для дальнейшей утилизации», – рассказал Александр Костиков, директор по коммуникациям PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия.

Московский производитель упаковки «Ламбумиз» предлагает использовать цифровой код Data Matrix в качестве инструмента отслеживания всего жизненного цикла упаковки: от производства и фасовки продукции до стадии сбора отходов и их дальнейшей утилизации.

О комплексной «зеленой» трансформации предприятия рассказал руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин. Всего за десять лет предприятию удалось сократить воздействие на окружающую среду на 75%.

«В 2013 году МНПЗ полностью перешел на выпуск топлива Евро 5, поскольку Москва стала первым городом РФ, где было введено такое требование. Благодаря этому в том числе, несмотря на прирост автомобильного транспорта, воздух в Москве становится чище. Еще один важный проект, который мы реализовали, – это ввод комплекса полного цикла переработки нефти «Евро+». Он заменил пять устаревших установок 60-х годов и при росте производства снизил воздействие на атмосферу», – рассказал Юрий Ерохин.

Столичные компании рассказали и о своих разработках в сфере сортировки мусора. Так, «Фабрика вентиляции ГалВент» разработала такой способ сортировки мусора, который не предполагает выхода из дома.

«Наша разработка автоматически сортирует мусор на фракции. Как это работает: человек сортирует дома мусор, выходит на лестничную площадку, нажимает необходимую кнопку. Внизу, в мусорокамере, устройство поворачивается в сторону нужного контейнера. В этот момент на всех остальных этажах мусоропровод заблокирован. Как только процесс закончен, устройство разблокируется, и им смогут пользоваться другие жильцы. Вся технология создана на базе стандартных современных мусоропроводов и может использоваться как в новых домах, так и при реконструкции существующих», – рассказал о продукте фабрики директор по развитию компании Олег Логинов.

Своим опытом поделились и компании, специализирующиеся на переработке различных видов мусора. Так, в Москве работает корпорация «Экополис», утилизирующая отходы электронного и электрического оборудования. Всего у компании три завода. Силами этих предприятий была воссоздана полная цепочка утилизации старой техники: от сломанного принтера или монитора до получения пластиковой гранулы – высококачественного вторичного сырья.

«На первое предприятие электроника поступает в том виде, в котором она эксплуатировалась. 30% электроники – это пластик. Сначала мы сортируем пластик по типу – это, кстати, одна из самых капиталоемких задач. Далее с помощью специальной аппаратуры мы получаем гранулу из каждого вида пластика. Затем гранулы возвращаются обратно в экономический оборот, и из них производятся новые товары», – рассказал о работе комплекса предприятий Илья Федоров, директор департамента по работе с государственными органами корпорации «Экополис».

Первый в истории города круглый стол по такой важной теме, как экология промышленных предприятий, прошел плодотворно: компании рассказали о своих эко-проектах и высказали предложения по мерам поддержки для таких компаний. В свою очередь заместитель руководителя ДИиПП Анна Кузменко отметила, что сейчас Москва находится на финальной стадии проработки стратегии промышленного развития города, куда войдут и предложения, высказанные участниками круглого стола. В будущем Москва планирует регулярно проводить встречи с бизнесом на тему экологии.