Саудовская Аравия определилась с позицией по ОПЕК+, сообщают СМИ

Саудовская Аравия готова поддержать продление сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на май и июнь текущего года, сообщает Reuter, ссылаясь на осведомленный источник. Решение Эр-Рияд принял на фоне ожиданий по спросу, а также намерений продлить свое добровольное дополнительное сокращение.

«Саудовская Аравия готова поддержать продление сокращения добычи нефти ОПЕК и союзниками на май и июнь, а также готова продлить собственные добровольные сокращения для поддержки цен на нефть», — пишет агентство со ссылкой на источник.

Собеседник агентства считает, что на фоне роста спроса на нефть в мире следует предотвратить снижение цен.

Соглашение стран ОПЕК и не входящих в эту организацию государств, включая Россию, было подписано в 2017 году. На фоне ограничений из-за распространения коронавируса в 2020 году документ был обновлен. Согласно новым правилам, альянс из-за падения спроса с мая сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

По мере восстановления спроса ограничения менялись, и к марту текущего года они составили 7,05 миллиона баррелей в сутки. В апреле планируется ограничить добычу 6,9 миллионами баррелей. Если учесть добровольное сокращение по добычи со стороны Саудовской Аравии, то добыча будет составлять 8,05 и 7,9 миллиона соответственно. Базовым месяцем для сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии базой является показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

На 31 марта запланировано следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), встреча всего альянса ОПЕК+ намечена на 1 апреля.