Ночной концерт МГАСО под управлением Павла Когана и Азима Каримова

3 апреля в Концертном зале имени П. И. Чайковского пройдет ночной концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана в рамках проекта Московской филармонии «Мама, я меломан». Оркестр исполнит шедевры классической музыки: вальс из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского; увертюру к оперетте «Летучая мышь» И. Штрауса; знаменитый «Полет шмеля» Н. Римского-Корсакова; увертюру к опере «Кармен» Ж. Бизе; «Грустный вальс» Я. Сибелиуса и другие популярные произведения.

За дирижерским пультом МГАСО — Азим Каримов, художественный руководитель и главный дирижёр камерного оркестра «Entre Nous». В этот вечер погружать в мир классической музыки будет ведущий Антон Долин, кинокритик и экс-ведущий шоу «Вечерний Ургант».

Проект «Мама, я меломан» — проект Московской филармонии для молодёжи и неофитов. Ведущие оркестры страны и известные солисты исполняют музыку, которую выбирают слушатели путём голосования. Перед каждым концертом проходит открытая лекция, буклеты концертов составят российские музыковеды и музыкальные критики.

Начало концерта в Концертном зале имени П. И. Чайковского в 23.00.

Продолжительность 1 час.

Билеты доступны по ссылке:

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/97

О МГАСО

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 – 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 – 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С. С. Прокофьева, Н. Я Мясковского, Д. Д. Шостаковича, Р. М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru