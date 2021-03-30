Руководитель градостроительного бюро MASTER'S Plan Юлия Зубарик об итогах года пандемии

Это был действительно сложный год для каждого человека. Тем счастливее становятся горожане, когда они уже сейчас могут с большей безопасностью в отношении коронавируса перемещаться по Москве, еще раз поняв и оценив достоинство города: его развитую инфраструктуру, наличие удобных и грамотно продуманных маршрутов общественного транспорта, его широкие бульвары, тротуары, благоустроенные парки.

Многолетняя работа по развитию полноценной транспортной системы с большим количеством станций метро и железных дорог и удобных пересадок между ними позволила развести пассажиропотоки, снизив количество контактов и, способствуя тем самым снижению заболеваемости. Помогла этому и более широкая маршрутная сеть наземного транспорта, которая смогла появиться благодаря новым построенным трассам и дорогам.

Пандемия коронавируса поставила перед архитекторами и урбанистами несколько новых и интересных задач: стали появляться разные концепции, которые бы позволили сохранять необходимую социальную дистанцию. Это скажется на правилах проектирования и организации пространства, однако уже сегодня можно сказать, что вектор на полноценное развитие каждого района как самодостаточной территории со всеми необходимыми сервисами в шаговой доступности от жилья – верный.

Не менее важным и актуальным стал и выбранный Москвой несколько лет назад тренд на цифровизацию городских услуг в самых разных отраслях. Взять, например, портал MOS.ru, центры "Мои документы", электронные проездные карты и многое другое. Для ряда отраслей переход на электронный документооборот стал настоящим спасением. Например, строительная сфера смогла эффективно работать даже с учетом введенных ограничений.