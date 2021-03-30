PayPal разрешила оплату криптовалютами

Американская компания PayPal, являющаяся оператором электронной платежной системы, разрешила пользователям в США расплачиваться за покупки криптовалютами, сообщает ТАСС.

Оплату можно произвести с помощью Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Bitcoin Cash (для доной покупки можно воспользоваться лишь одной криптовалютой), но продавец получит оплату в долларах. PayPal заявляет, что не производит каких-либо сборов за конвертацию.

В PayPal заявили, что новая функция оплаты позволит «значительно повысить полезность криптовалюты».

В ноябре 2020 года в PayPal разрешили пользователям в США проводить операции с криптовалютой. Ее стало можно покупать и продавать с помощью электронного кошелька PayPal.