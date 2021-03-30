Песков объяснил, почему россияне не хотят прививаться от COVID

Россияне не спешат вакцинироваться от коронавирусной инфекции из-за национальных особенностей, а также подозрительного отношения в целом к прививкам, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью «Аргументам и фактам».

«Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам», — сообщил чиновник.

Он напомнил, что 23 марта президент Путин получил первую дозу прививки от коронавируса, не сообщив при этом, каким именно препаратом он вакцинировался. Песков уверен, что тот факт, что президент сделал прививку, должен «придать динамику всему процессу»

Представитель Кремля заявил, что необходимо усилить разъяснительную кампанию и наращивать объемы производства вакцины. Чиновник уверен, что единственный путь к «комфортному существованию» — это выработка у населения иммунитета к коронавирусу естественным путем или с помощью прививки. Песков добавил, что «сам вирус уже не уйдет никуда и будет с нами».