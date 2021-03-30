Постановка «Русское горе… от ума» в московском театре

«Школа современной пьесы» имеет дело с живыми авторами драматургических произведений. Но иногда нашим артистам так хочется окунуться в проверенные временем тексты и сюжеты! И тогда мы берем классическую пьесу и создаем на ее основе оригинальную музыкальную версию. Именно так мы поступили с великой комедией Грибоедова, которую изучают в школе», - рассказывает художественный руководитель Школы современной пьесы Иосиф Райхельгауз.

Создатели спектакля - драматург Вадим Жук, композитор Сергей Никитин и режиссер Иосиф Райхельгауз рассматривают классику сквозь призму современности, тем самым помогая зрителям еще больше понять героев. Ведь сюжет произведения, по сути, вечен.

«Социальный пафос, протест, неприятие оппозиционеров, торжество конъюнктурщиков и карьеристов – все это про наш сегодняшний день. А с другой стороны – любовь, измена, ревность, предательство – история всегда актуальная», - отмечает режиссер.

Особого внимания заслуживает сценография спектакля. Художник-постановщик Алексей Трегубов создал некий «черный кабинет», в котором артисты, облаченные в графичные костюмы, существуют на протяжении всего действия. Поначалу возникает ощущение, что спектакль походит на плоскую черно-белую картинку, которая по­степенно обретает объем и многомерность. Тщательно спланированная иллюзия рождает ощущение, что предметы перемещаются сами по себе, берутся, откуда ни возьмись, и неизвестно куда исчезают.

Постановка позволяет совершено по-новому взглянуть на комедию Грибоедова. А ироничные тексты, музыка Сергея Никитина и хореография Светланы Кузяниной делают постановку органичной.

«Персонажи «Русского горя… от ума» мало похожи на хрестоматийных героев в трактовке из средней школы. Мне хотелось, чтобы зрители встретились с ними заново. Те, кто помнят комедию почти наизусть, пожалуй, слегка удивятся.», - отмечает Иосиф Райхельгауз.