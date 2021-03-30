Правительство продлило заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока действия соглашений о стабилизации цен на сахар и масло.

«Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года... Речь идёт о специальных договорах, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Они фиксируют стоимость 1 килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.», – сообщает сайт правительства.

Срок действия ранее заключенных соглашений об огрании цен на сахар и подсолнечное масло истекал 1 апреля.

9 декабря 2020 года в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин подверг резкой критике правительство за рост цен на продовольствие. Правительство приняло комплекс мер по снижению цен на продукты питания. С производителями и торговыми сетями были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей и 110 рублей на прилавках магазинов. Кроме того, введена 30% экспортная таможенная пошлина (но не менее 165 евро за 1 тонну) на семена подсолнечника, которая будет действовать с января по июнь 2021 года. Также введена экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за 1 тонну и квоты на экспорт зерна – с 15 февраля по 30 июня 2021 года можно будет экспортировать не более 17,5 миллиона тонн.