Путин провел переговоры с Макроном и Меркель

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе переговоров были обсуждены перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС.

Состоялся «подробный обмен мнениями» по ситуации на Украине, в ходе которого подтверждена безальтернативность минского «Комплекса мер» 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране.

«Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса. С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооружённого противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе «Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», – сообщает сайт российского президента.

При обсуждении ситуации Белоруссии Путин заявил о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела этого государства.

Стороны обсудили вопрос мирного урегулирования в Сирии и Ливии и высказались за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Кроме того, лидеры России, Франции и Германии отношения России и Евросоюза.

Меркель и Макрон подняли вопрос об Алексее Навальном и им были даны «соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела».