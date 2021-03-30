Курс доллара: эксперты начали менять прогнозы по рублю

Курс доллара вырос во вторник к рублю. Валютные торги начались с отметок 75,57 рублей за доллар и 89,1 рубля за евро, но к пяти часам вечера нацвалюта откатилась до 76,12 рубля за доллар и 89,19 рубля за европейскую валюту. Происходило это на фоне укрепления доллара. Так индекс DXY c 92,72 пункта поднялся до 92,91 пункта.

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Несмотря на то, что санкционное давление по большей части уже заложено в цены рубль продолжает слабеть к основным мировым валютам. Некоторый рост нефти на фоне решения вопроса с Суэцким каналом (судно, перегородившее канал, было отбуксировано в одно из озер для осмотра и судоходство возобновилось) существенной поддержки рублю также не оказал. Внешний фон остается для рубля крайне неоднозначным.

Тем временем, Владимир Брагин из УK "Альфа-Капитал", считает, что сейчас хороший тактический момент для покупки рублевых активов.

"Динамика курса рубля на прошлой неделе в точности соответствовала тому, что следовало ожидать при имевшемся новостном фоне. Резкое ослабление новых санкций, усиленное проблемами с турецкой лирой и началом повышения ставки ЦБ РФ, затем довольно быстрая стабилизация по мере того, как становилось понятно, что новых серьезных санкций прямо сейчас не будет", - отмечает Брагин.

"С этой точки сейчас очень хороший тактический момент для покупки рублевых активов. Курс находится в верхней части сложившегося в последние месяцы диапазона, что ограничивает риски дальнейшего краткосрочного ослабления. Долгосрочный же прогноз по рублю остается благоприятным, как и взгляд на российский рынок акций, особенно в свете хороших прогнозов по дивидендам сырьевых компаний", - оценивает аналитик.

Солидарны с этой оценкой в Банке "Санк-Петербург".

"Санкционная обстановка пока не изменилась – введенные Канадой и Австралией санкции незначительны и не были негативно восприняты рынком. В то же время санкционная неопределенность со стороны более значимых ограничений продолжает давить на российские активы. Мы не ждем введения жестких санкций, и раскрытие подробностей рассматриваемых ограничений сможет поддержать рубль. В связи с этим мы продолжаем ожидать снижение курса к 75 руб./$ в среднесрочной перспективе", - отмечают аналитики банка.

В краткосрочной перспективе, как отмечают аналитики Универ Капитал, рубль будет торговаться в диапазоне 75,0-76,0 в паре с долларом и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой.

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