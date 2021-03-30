Сбер и Mail.ru: недолгий брак по неточному расчёту

Технологическое партнерство между Сбербанком и Mail.ru, которое оценивается в 1,6 млрд долларов, не выдержало амбиций двух крупнейших структур, пишет Financial Times. Издание полагает, что административные и культурные столкновения приведут к их «разводу» и разделу совместного предприятия О2О, которое задумывалось как платформа в области цифровых технологий для рынка продовольствия и транспортных решений. Сегодня компания, включающая приложения Citymobil и Delivery Club, выступает конкурентом Яндекса в гонке за 95 млн российских веб-клиентов.

Как напоминает FT, аналогичное партнерство между Сбербанком и крупнейшей российской поисковой системой Яндекс, созданное с намерением по созданию «русского Amazon» также провалилось: Яндекс выкупил долю Сбербанка в компании. Теперь та же проблема — разница во взглядах на то, как развивать сервисы — возникла, видимо, в отношениях Сбербанка с Mail.ru и развивается по схожему сценарию. «Развод», полагает издание, будет весьма непростым — к процессу, якобы, даже попросили подключиться кремлёвских чиновников.

В числе основных проблем FT называет, к примеру, разногласия по поводу политики Mail.ru в отношении социальной сети «Вконтакте», которую компания намерена сделать основой общей экосистемы. Сбербанк, же, по информации британского издания, недоволен тем, что Mail.ru неохотно пользуется его финансовыми площадками, предпочитая поддерживать отношения и с другими игроками рынка.

В самом Сбербанке, впрочем, от «развода» открестились, заявив, что бизнес в рамках партнерства развивается успешно: «…мы уверены, что он [совместный бизнес] останется лидером рынка благодаря равному участию в СП Сбербанка и Mail.ru».

Mail.ru Group также заявила, что не планирует делить активы со Сбером. Об этом сообщил руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин, отметив, что компания довольна высокими темпами роста входящих в совместное предприятие активов.

Планы — амбиции — претензии — развод

Если информация FT подтвердится, это будет означать, что Сбербанк снова не смог ужиться с IT-компанией, с которой объединял активы, констатирует основатель TalkBank Михаил Попов. Скорее всего в случае «развода», полагает он, сервисы по доставке еды останутся у Mail.ru, а таксопарки — у Сбера.

Возможна, впрочем, и другая схема разделения: в экосистеме, которую представил Сбер, в её бизнес-процессах и ассортименте нашлось место практическим всем предприятиям, и отказаться от многих из них Сбербанку будет сложно. Доставка еды и обслуживание ресторанов были одними из ключевых нефинансовых сервисов экосистемы, позволявшими Сберу привлекать достаточно большое число физических и юридических лиц в системы лояльности, повышать доверие пользователей к основному банковскому бизнесу. Но, напоминает Попов, у Сбера есть ещё контроль в Рамблере, который представлен медиа сервисами, такими как Лента или онлайн-кинотеатр Okko.

Не исключено, предполагает эксперт, что параллельно работе совместного с Mail.ru Group предприятия Сбер развивал собственные аналоги продуктов, и после разделения часть сервисов будет воспроизведена этими силами. Развивает Сбер и собственное технологическое подразделение, тоже способное стать «фабрикой» по производству IT-сервисов. Вдобавок ко всему недавно было объявлено о покупке Сбером контроля в Goods — онлайн-маркете электроники и других товаров. Не исключено, что экосистема новых IT-сервисов будет выстроена вокруг этого маркетплейса.

И всё же в целом второе разделение с IT-группой, если, конечно, оно произойдёт, выглядит как пример не слишком удачного партнерства, считает Попов. Оно вызвало бы вопросы относительно способности Сбера быть хорошим партнером и поддерживать с клиентами и контрагентами такие отношения, которые были бы взаимовыгодными и приносили прибыль. Заявленные же к совместному предприятию претензии сторон в том, что оно убыточно и недостаточно конкурентоспособно в сравнении с экосистемой того же Яндекса, — скорее, повод разобраться в причинах такого развития событий, существующих в самих компаниях-партнёрах.

Гипотетический «развод» поставит на повестку дня два вопроса: как Сбер намерен развивать экосистему, и кто станет партнером Mail.ru Group с точки зрения финансов, говорит Михаил Попов. Внутри аффилированного с Mail.ru Group Мегафона есть свой Мегафон Банк — не такой большой, как Сбер, но с лицензией. Возможно, новая финансовая экосистема будет строиться вокруг него. Кроме того, у Mail.ru Group есть «Деньги@Mail.ru» с собственной лицензией — не банковской, но позволяющей обеспечивать финансовые расчеты между физическими и юридическими лицами.

В целом же, добавляет Попов, создание успешных партнерств — серьезная головная боль российской экономики. Их очень немного, и большинство только предоставляется совместным предприятием, хотя чаще всего это просто покупка контроля в компании. Вызывает сожаление то, что не получается выстраивать отношения по другим моделям — например, по агентской схеме, или когда компании остаются независимыми, но при этом работают сообща и обеспечивают взаимовыгодное партнерство.

Михаил Попов, впрочем, надеется, что хотя успешных случаев партнерства крупных компаний немного, шанс, что они начнут запускаться в таком формате после пандемии, довольно высок. Залогом тому — эффективность и мобильность партнерств, не требующих времени и средств на глубокую интеграцию в виде СП, а потом расходования еще больших ресурсов на его раздел.

Десять миллиардов на вторую попытку?

Экосистема Сбера предусматривает конгломерат бизнесов, работающих на различных направлениях потребительского рынка, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Для быстрого развития такой системы нужно не создавать эти бизнесы с нуля, а использовать в партнёрстве уже существующие на рынке компании. Другое дело, что управлять предприятиями, созданными совместно с доминирующим на рынке гигантом, не так-то просто для его партнёров.

Разногласия и противоречия в управлении зачастую бывают критичными, констатирует эксперт. На эту мысль наводит тот факт, что и предыдущие попытки получить синергию оказались несостоятельными — в частности, проекты экосистемы Сбербанка с Alibaba, Яндексом и Ozon. Перетягивание каната возможно и в нынешнем случае: FT пишет, например, о разногласиях между партнёрами по вопросу о том, на какой платформе развивать общий бизнес — банковской сети, или соцсети «ВКонтакте», принадлежащей Mail.ru.

Ситуация усугубляется тем, что работа консорциума убыточна. 2020 год совместное предприятие закончило с убытком 27,8 млрд руб., превысившим всю выручку в 18,2 млрд руб.

И всё же Сбер и Mail.ru Group опровергают информацию о скором «разводе», отмечают успешное развитие бизнеса О2О и то, что его капитализация превысила инвестиции. Сбер уже вложил в предприятие 39,7 млрд руб., и в 2021 г. планирует внести ещё 10,1 млрд. Возможно, столь внушительные вложения помогут предотвратить раздел, предполагает Марк Гойхман.

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