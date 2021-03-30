СМИ: стрелок из поселка Новые Вешки погиб

Житель коттеджного подмосковного поселка Новые Вешки, который ранее устроил стрельбу по силовикам, остался в горящем доме и, по предварительным данным, погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб», – сказал источник информагентства.

По его словам, стрелявший сам поджег арсенал оружия с боеприпасами, что привело к пожару, который охватил верхний этаж, где находился злоумышленник. К тушению пожара. Не преступили, поскольку в доме могут находиться взрывчатые вещества и гранаты, что может угрожать жизни пожарных. После того, как пожар потухнет, в коттедже начнет работать оперативно-следственная группа.

Стрельба в коттеджном поселке началась около часа дня. За это время силовики предприняли несколько попыток штурма и один из правоохранителей получил ранение в ногу. По дому, в котором забаррикадировался стрелок, было произведено несколько выстрелов из гранатомета.