СМИ: в Германии запретят применение вакцины AstraZeneca лицам младше 60 лет

Власти Германии с 31 марта разрешат применение вакцины против коронавируса AstraZeneca только людям старше 60 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таблоид Bild.

По информации издания, такое решение было принято по итогам совещания главы Минздрава ФРГ, руководителей регионов и представителей правительства. Причиной запрета стали сообщения о побочных эффектах вакцины AstraZeneca в виде трамбоза.

Сегодня, 30 марта, издание Deutsche Welle сообщило, что городские власти Берлина приостановили прививки вакциной против коронавируса AstraZeneca женщин до 60 лет. Причиной запрета послужили новые случаи тромбоза сосудов головного мозга у женщин до 55 лет. В Германии зарегистрирован 31 случай тромбоза, 9 из них привели к летальному исходу.

Ранее большинство стран Евросоюза приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за нескольких летальных случаев и образования тромбов у получивших этот препарат пациентов.

18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также признало вакцину против коронавируса AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования. Однако EMA предположило, что вакцина AstraZeneca может быть связана с «очень редкими случаями образования тромбов».

19 марта Всемирная организация здравоохранения не нашла связи возникновения тромбозов с прививкой AstraZeneсa. При этом в ВОЗ заявили, что польза от вакцины «превышает риски» от ее использования. О каких «рисках» идет речь в ВОЗ не уточнили.

После заключений Европейского агентства по лекарственным средствам и Всемирной организации здравоохранения страны ЕС возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

В феврале 2021 года Совет здравоохранения Нидерландов не рекомендовал применять вакцину от коронавируса AstraZeneca людям старше 65 лет из-за сомнений в ее эффективности для этой возрастной группы.

В январе 2021 года органы здравоохранения Дании и Норвегии приняли решение не рекомендовать применять вакцину AstraZeneca для людей в возрасте от 65 лет. А Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) не рекомендовало применение вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет.