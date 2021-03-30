APA: Австрия намерена купить у РФ 1 млн доз "Спутника V"

Австрия ведет переговоры о закупке 1 миллиона доз российской вакцины "Спутник V". Первые поставки намечены уже на апрель, сообщает информационное агентство APA.

Принятие Европейским агентством лекарственных средств так называемой скользящей процедуры утверждения означает, что Австрия может получить дозы к следующему месяцу. Об этом сообщают источники в офисе канцлера Себастьяна Курца, которые уточнили, что сделка еще не оформлена. Подробная информация о взаимопонимании была доведена до сведения официальных лиц здравоохранения, а между Австрией и Россией был проведен обмен конфиденциальными документами.

Курц ранее резко раскритиковал политику Европейского Союза по распространению вакцин. Он обвинил бюрократов ЕС в том, что они сосздали непрозрачную систему по вакцинации, и потребовал «корректирующего механизма», чтобы обеспечить равный доступ к прививкам во всем блоке.

По данным APA, Австрия может потенциально получить 300 000 доз "Спутника V" в апреле, затем 500 000 в мае и 200 000 в июне.