Студенты «Академии IT» обсудили перспективные профессии будущего с представителями En+ Group

Участники «Академии IT», организованной компанией En+ Group, встретились с представителями компании в технопарке Иркутского национального исследовательского технического университет (ИРНИТУ) и обсудили перспективные профессии будущего, а также карьерные возможности для молодых специалистов.



Во встрече приняли участие 120 студентов второго и третьего курсов ИРНИТУ, которые прошли на первый этап обучения «Академии IT». Студенты общались с заместителем генерального директора по управлению персоналом En+ Group Натальей Альберхт, руководителем энергетического бизнеса Михаилом Хардиковым, директором по информационным технологиям Андреем Фаерштейном, генеральным директором En+ Digital Александром Герасименко, а также генеральным директором ИркАЗа Евгением Рапацевичем.



«Выявление талантов и подготовка высококвалифицированных кадров – стратегический приоритет компании. Мы абсолютно уверены в успехе данной программы, ведь «Академия IT» – далеко не первый совместный проект En+ Group с ИРНИТУ. После окончания обучения мы получим уникальных IT-специалистов, чьи знания будут особенно востребованы в энергетике и металлургии. Именно таких специалистов мы будем рады видеть в рядах группы», - рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group Наталья Альбрехт.



Программа состоит из трех этапов, после каждого из которых участники должны будут пройти конкурсный отбор. Из 120 участников первого этапа только 50 будут допущены к дальнейшему обучению. Им предстоит в течение трех месяцев решать кейсы и пройти специализированный образовательный курс. «Академия IT» также включает в себя прохождение стажировки на предприятиях En+ Group и трудоустройство в режиме удаленной работы на неполный рабочий день на четвертом курсе. В финал пройдут только 30 самых успешных студентов. После успешного прохождения программы выпускники будут гарантированно трудоустроены на предприятия энергетического и металлургического сегментов En+ Group.



«Сегодня знаковое событие – мы даем старт уникальному образовательному проекту «Академия IT». У нас общая важная миссия – подготовить IT профессионалов высокого уровня, способных решать нетипичные, нетривиальные задачи в интересах компаний En + Group и РУСАЛа. С одной стороны, это большое доверие со стороны бизнеса – вложиться своими ресурсами в общий проект, для университета большая ответственность – вырастить конкурентоспособных специалистов», - сказал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.



«Я решил пойти в «Академию IT» для того, чтобы получить новые навыки, перенять опыт от специалистов крупных компаний. А еще повысить свой уровень компетенций в программировании, чтобы эти навыки, наконец, нашли свое применение в условиях настоящего производства, – сообщил участник программы Султан Ашимов. – В Иркутске только развивается ИТ-сфера, и это особенно ценно, что образовательная программа такой крупной компании, которую основал такой знаменитый человек как Олег Дерипаска, запущена здесь и доступна для нас».



Сотрудничество с ИРНИТУ – лишь один из проектов En+ Group в области образования. Компания много лет делится опытом с образовательными учреждениями, финансирует исследовательские разработки и популяризирует науку и технологии. «XX и XXI века показали, что нужно учиться всегда. Если ты даже месяц провел без получения новых знаний, считай, что ты его потерял», – считает общественный деятель и основатель En+ Олег Дерипаска.



С 2014 года при содействии En+ в Иркутской области действуют энергоклассы «Успешный абитуриент», где полгода школьников готовят к поступлению на бюджетные и целевые места в Институт энергетики ИРНИТУ и Братский госуниверситет.



Кроме того, в 2021 году En+ Group совместно с ВШЭ разрабатывают учебный кейс по проекту создания Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО) в Красноярском крае, а Корпоративный университет En+ при «Иркутскэнерго» сам проводит обучение по 75 программам силами 200 преподавателей.



За время реализации образовательных программ En+ Group трудоустроила 1200 выпускников средних и высших учебных заведений.