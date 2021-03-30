Сюжет дня: акции золотодобытчиков падают на фоне дешевеющего золота

Бумаги сразу нескольких золотодобывающих компании вышли в аутсайдеры по итогам торгов на Мосбирже во вторник, 30 марта. За день подешевели акции Petropavlovsk (-2,41,%), «Полюса»(-3,04%), «Селигдара»(-1,22%) и «Полиметалла»(-2,63%).

Стоимость золота снизилась на -1,59% до 1685 долларов за унцию. Индекс рыночных настроений инвесторов (sentiment index) упал до максимально низкого уровня (-40%), количество бычьих ожиданий по золоту резко уменьшилось.

Банковская корпорация Гонконга и Шанхая (HSBC), считает, что золото переживает не лучшие времена, но потенциал снижения ограничен. Давление на стоимость золота продолжает оказывать доходность гособлигаций США, которая растет второй день подряд и составляет 1,75%, считают аналитики. Трейдеры Мосбиржи на этом фоне стали продавать акции золотодобытчиков.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,29% до 3519,05 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,70% до 1457,86 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:53 мск составила 64,19 долларов за баррель (-1,12%). Российская валюта слабела – 76,04 рубля за доллар.