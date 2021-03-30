У газелей-чемпионов пополнение

Ассоциация быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов) объявила о завершении отбора новых участников проекта «Национальные чемпионы».

В проект включаются компании, демонстрирующие быстрый рост за счет технологических инноваций и стремящиеся к мировому лидерству в своих нишах. Мероприятия по отбору новых компаний проходили с декабря 2020 года при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика», Министерства экономического развития и аппарата общественного омбудсмена в сфере высокотехнологичных компаний-лидеров.

«Эксперт» писал о начале этого этапа конкурса. Как отметила тогда первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» и общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, «дополнительный отбор национальных чемпионов позволит придать новый импульс государственной политике и общественной повестке в отношении национальных чемпионов, а также выявить наиболее перспективные быстрорастущие технологические компании в России для оказания им дополнительной поддержки. При оказании должной поддержки данный сегмент бизнеса может дать значимый макроэкономический эффект в масштабах всей России, а сами быстрорастущие технологические компании — стать локомотивом для экономического и технологического развития.

И мы исходим из того, что в России имеется несколько сотен компаний с такими высокими технологическими и экономическими характеристиками».

Предыстория проекта

Приоритетный проект «Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров (Национальные чемпионы)» реализовывался с 2016 по 2019 год на базе Минэкономразвития. Компании - участники проекта ежегодно проходили экспертный отбор, основанный на опыте аналогичных зарубежных программ и разработках Института менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ, команда которого выполняла роль оператора проекта. Всего за время реализации спецпроекта были отобраны 82 компании, совокупная выручка которых в 2019 году составила 348 млрд руб., а ежегодный прирост выручки в течение пяти последних лет - свыше 20%. Минэкономразвития предоставляло Национальным чемпионам консультационную и образовательную поддержку, оказывало помощь во взаимодействии с другими органами государственной власти и институтами развития, проводило презентационные сессии для крупных компаний (РЖД, Роскосмос, «Ростелеком», «Транснефть»).

Как показали результаты предыдущих отборов, это наиболее эффективные и наиболее жизнеспособные компании, которым более десяти, а то и двадцать-двадцать пять лет. Они прошли через горнило всех кризисов и успешно развиваются. Этот конкурс показал, что в России есть не только нефтяная и газовая промышленность, торговля и финансы, но и значимые инновационные компании в самых разных отраслях промышленности.

Прямо скажем, что достичь главной цели — формирования транснациональных компаний мирового уровня — проект пока не успел, но в ходе его реализации и чиновникам, и общественности было показано, что в России есть достаточное количество компаний с чрезвычайно высоким потенциалом развития.

Организаторы проекта рассчитывают, что поддержка со стороны государства сильных быстрорастущих технологических компаний не только даст хороший импульс для их развития, но и обеспечит макроэкономический эффект в масштабах всей российской экономики. По расчетам Ассоциации, мультипликативный эффект от деятельности быстрорастущих технологических компаний в России составляет 1,92 – т.е. на каждый рубль прироста добавленной стоимости у быстрорастущих технологических компаний обеспечивается 92 копейки прироста в прямо или косвенно связанных с ними секторах. Причем в наибольшей степени этот рост затрагивает технологически сложные сектора, такие, как производство транспортных средств, компьютеров и электронной техники, машин и оборудования, а также услуги в области информационных технологий.

В 2019 году Минэкономразвития решило проект как ведомственный завершить. И тогда компании, которые в этом проекте участвовали, собрались и решили, что тема национальных чемпионов важная, нужная и даже если министерство ее завершает, это не значит, что тема должна «умереть».

Самые активные участники проекта летом 2019 года решили создать Ассоциацию национальных чемпионов для развития и поддержания проекта. Юридическую и организационную поддержку оказала «Иннопрактика», экспертную – институт менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ. Председателем правления ассоциации был избран инициатор проекта, бывший замминистра экономразвития Олег Фомичев, ныне председатель совета директоров компании «Энергопром».

Новый этап

Как отметил член экспертного совета Ассоциации, заместитель директора Института менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ Станислав Розмирович, «особенностью нового этапа проведения проекта «Национальные чемпионы» стало то, что проект перестал быть чисто ведомственным, который реализовывался, как проект Минэкономразвития, и стал широким общественно-государственным проектом, в котором теперь главную роль

играет ассоциация «Национальных чемпионов», которую в этом поддерживает компания «Иннопрактика» и все то же министерство. Ассоциация рассчитывает, что в дальнейшем в этот проект могут войти и другие министерства, ведомства, институты развития, все те, кто заинтересован в том, чтобы такие высокотехнологичные, быстрорастущие компании получали дополнительные возможности для своего развития. Например, Минпромторг, с которым уже имеется достаточно тесное взаимодействие. Российская венчурная компания, которая давно поддерживала этот проект». Другой особенностью этого этапа конкурса стало то, что, если раньше в отборе могли участвовать только компании, прошедшие рейтинг «Техуспех», который проводила РВК, то на этот раз компании могли также подавать самостоятельно заявки на участие в конкурсе. Но все компании, должны были отвечать 9 критериям:

Частные компании: доля государства в капитале компании не должна превышать 25%. Зрелые компании: возраст компании – более 4 лет. Компании среднего размера: годовая выручка в 2019 г. – не менее 500 млн.руб. и не более 30 млрд. рублей Быстрорастущие компании: среднегодовой темп роста выручки не менее 10% за последние пять лет. Инновационные компании: за последние три года доля новой или существенно улучшенной продукции – не менее 20% от общей выручки. За последние три года доля средних затрат на НИОКР – не менее 5% от общей выручки. За последние три года доля средних затрат на инновационную деятельность – не менее 10% от общей выручки; Глобально конкурентоспособные компании: наличие экспорта в 2019 г. Нацеленные на дальнейшее развитие компании: наличие амбициозных планов по дальнейшему росту выручки и экспорта.

Членами Экспертного совета по отбору нацчемпионов стали представители Ассоциации, органов власти и институтов развития, а также эксперты в сфере инноваций.

По итогам проведенного конкурса в проект были отобраны 15 новых компаний. Таким образом, общее число участников проекта составляет теперь 97 компаний.

Совокупная выручка этих компаний выросла с 7,3 млрд руб. в 2015 г. до 23,3 млрд руб. в 2019 г., среднегодовые темпы роста выручки за этот период составили 34%.

Новые национальные чемпионы

ООО «НПО "СтарЛайн"»

Выручка за 2019 г. – 5.208.052 т.р.

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет (2015-2019 гг.) - 20%

Регион – С. Петербург

Мировой лидер рынка автобезопасности с компетенциями в областях автоматизации, роботизации, телематики и активный участник научного сообщества. Сигнализации StarLine используют 18 млн автовладельцев. Беспилотный автомобиль STARLINE стал лучшим на конкурсе НТИ «Зимний город».

ООО «УЦСБ» (Уральский центр систем безопасности)

Выручка за 2019 г. – 3.591.317 т.р.

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет (2015-2019 гг.) - 25%

Регион – Екатеринбург

Компания-эксперт в области безопасного использования информационных технологий. УЦСБ обладает уникальным опытом в построении и сервисном обслуживании ИТ-инфраструктуры предприятий и является признанным экспертом по обеспечению комплексной интеграции и безопасности.

ГК «ЦИФРА»

Выручка за 2019 г. – 2.387.000 т.р.

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет (2015-2019 гг.) - 130%

Регион – Москва

Ведущий российский разработчик ИТ-продуктов для цифровизации промышленности. Компания предоставляет готовые отраслевые решения в области прогнозной аналитики и анализа данных, оптимизации технологических процессов, мониторинга промышленного оборудования и персонала, а также разрабатывает технологии беспилотного промышленного транспорта. Продажи в 22 странах мира.

ООО «АВП ТЕХНОЛОГИЯ»

Выручка за 2019 г. – 2.047.764 т.р.

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет (2015-2019 гг.) - 27%

Регион – Москва

Лидер в области автоматизации процессов управления подвижным составом железных дорог. Оборудован подвижной состав более чем 80 депо России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Создана система беспилотного управления движением поездов.

ГК АСКОН

Выручка за 2019 г. – 1.675.000 т.р.

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет (2015-2019 гг.) - 14%

Регион – С.Петербург

Крупнейший российский разработчик, поставщик программного обеспечения и интегратор в сфере автоматизации проектной и производственной деятельности. Геометрическое ядро C3D, разработанное в компании, попало в рейтинг трех наиболее часто применяемых в мире. Программное обеспечение АСКОН используют свыше 10 000 промышленных предприятий и проектных организаций в России и за рубежом.

ГК Angara

Выручка за 2019 г. – 1.500.868 т.р.

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет (2015-2019 гг.) - 78%

Регион – Москва

Системный интегратор в области информационной безопасности, предлагающий полный спектр услуг: поставку оборудования и ПО, проектирование, внедрение, сопровождение ИТ- и ИБ-систем клиентов. Входит в ТОП-15 крупнейших компаний России в области информационной безопасности.

ООО «Парус электро»

Выручка за 2019 г. – 1.357.310 т.р.

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет (2015-2019 гг.) - 52%

Регион – Москва

Крупнейший в России разработчик и производитель источников бесперебойного электропитания для промышленного оборудования. Абсолютный лидер российского рынка силовой преобразовательной электроники для альтернативной энергетики: солнечных электростанций и ветрогенераторов. Поставки в 8 стран мира.

ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В.Ломоносова»

Выручка за 2019 г. – 932.942 т.р.

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет (2015-2019 гг.) - 100%

Регион – Москва

Ведущий российский центр по проведению исследований морских экосистем и биоразнообразия морей (занимает 50% рынка) и инновационных разработок в сфере морских технологий. Специализируется на экологических исследованиях на шельфе и в прибрежной зоне арктических и дальневосточных морей.

ООО НПП ТИК

Выручка за 2019 г. – 846.401 т.р.

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет (2015-2019 гг.) - 34%

Регион – Пермь

Ведущий российский разработчик и производитель приборов и систем для вибродиагностики промышленного оборудования и его защиты от разрушения вследствие вибрации. Поставки приборов в Италию, Бельгию, США, Ирак.

ООО «ФОРСАЙТ»

Выручка за 2019 г. – 806.117 т.р.

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет (2015-2019 гг.) - 63%

Регион – Москва

Разработчик платформы и продуктов для аналитики данных, а также мобильных решений для автоматизации бизнеса. 3 место в рейтинге крупнейших поставщиков решений из реестра отечественного ПО. Аналитические системы на базе продуктов «Форсайта» используют такие организации как МВФ, ОЭСР, Еврокомиссия, ВОЗ и др.

ООО «Краснокамский РМЗ»

Выручка за 2019 г. – 714.712 т.р.

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет (2015-2019 гг.) - 22%

Регион – Пермский край

Производитель современных автоприцепов, сельскохозяйственной, складской и автомобильной техники собственной разработки. В 2020 году компания на 20% увеличила продажи сельскохозяйственной техники, экспорт шел в 5 стран, в т.ч. в страны ЕС.

АО «АРТ-Оснастка»

Выручка за 2019 г. – 645.418 т.р.

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет (2015-2019 гг.) - 58%

Регион – Республика Башкортостан

Одна из ведущих российских компаний в сфере разработки и производства технологической оснастки обсадных колонн для нефте- и газодобычи. В 2019 г. нефтесервисная компания Halliburton выбрала «АРТ-Оснастку» в качестве партнера по локализации в России производства оборудования для заканчивания скважин.

ООО НПФ «Гранч»

Выручка за 2019 г. – 534.198 т.р.

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет (2015-2019 гг.) - 42%

Регион – Новосибирск

Один из ведущих разработчиков устройств связи и автоматизированных систем управления для угольных шахт. Создатель первой в мире подземной системы автоматизации угольной шахты на основе технологии Internet/Intranet на крупнейшей в России шахте «Распадская» в Междуреченске. В 2020 г. общая длина подземных выработок, оснащенных комплексом «УМНАЯШАХТА», превысила 1000 км.

ООО «Большая Тройка»

Выручка за 2019 г. – 533.267 т.р.

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет (2015-2019 гг.) - 398%

Регион – Москва

Ведущий в стране игрок рынка цифровизации экологии. Компания является основным национальным разработчиком программного обеспечения для транспортной логистики вообще и управления обращением отходов, в частности. «Большая Тройка» вошла в число 15 лучших международных промышленных стартапов по версии GMIS и получила одобрение от

заместителя Генерального секретаря ООН о запуске системы для сбора информации о производстве отходов по всему миру в пилотном режиме.

АО «Биоамид»

Выручка за 2019 г. – 502.575 т.р.

Среднегодовой темп роста выручки за 5 лет (2015-2019 гг.) - 47%

Регион – Саратов

Сегодня АО «Биоамид» является вторым в мире по объёмам выпуска биокатализатора для производства акриламида. Этот биокатализатор экспортируется в Италию, Великобританию, США. Впервые в России была разработана промышленная биокаталитическая технология получения высокочистой L-аспарагиновой кислоты, на основе которой был создан новый эффективный и безопасный кардиологический препарат.

Статья публикуется параллельно в изданиях «Эксперт online» и «Стимул»