У Трампа появился персональный сайт

Экс-президент США Дональд Трамп запустил свой персональный сайт 45office.com, который предназначен онлайн-общения с его сторонниками.

«Дональд Трамп положил начало самому выдающемуся политическому движению в истории, свергнув политические династии, победив вашингтонский истеблишмент и став первым истинным несистемным политиком, избранным президентом Соединенных Штатов», – говорится на его сайте.

На данный момент на сайте доступны четыре страницы. Кроме информации о Дональде Трампе и его супруге Мелании Трамп, доступна страница для регистрации, дающая возможность его сторонникам посылать на сайт свои сообщения, а также раздел для прессы. Кроме того, предусмотрена возможность направить Трампу приглашение на публичное мероприятие.

21 марта старший советник Дональда Трампа Джейсон Миллер сообщил, что экс-президент создаст собственную социальную сеть.

«Я думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, со своей собственной платформой. И это то, что, я думаю, станет самым популярным событием в социальных сетях, это полностью изменит правила игры, и все будут ждать и смотреть, чтобы увидеть, что именно делает президент Трамп», – заявил Миллер в эфире телеканала.

В январе 2021 года аккаунты президента США Дональда Трампа были заблокированы во всех широко распространенных в стране социальных сетях – в Twitter, Facebook, Youtube, Instagram и Twitch.

В Twitter у Трампа было 89 миллионов подписчиков.