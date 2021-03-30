Ученые уверены, что миру скоро потребуются новые вакцины от COVID

Распространение новых штаммов коронавируса COVID-19 в скором времени может потребовать от научного мира создание модифицированного типа вакцин в течение последующего года или даже раньше, сообщает издание The Guardian, ссылаясь на опрос 77 специалистов из 28 стран мира, среди которых вирусологи, эпидемиологи, специалисты по инфекционным заболеваниям. Ученые представляют такие научные учреждения, как американский университет Джонса Хопкинса, Йельский университет, Имперский колледж Лондона, Эдинбургский университет. Исследование проводилось НКО People's Vaccine Alliance.

Две третьи респондентов высказались за данный период времени, в который необходимо создать новые препараты. Примерно одна треть опрошенных ученых считает, что речь идет о девяти месяцах или меньше.

88% экспертов уверены, что из-за медленных темпов вакцинации от COVID-19 населения планеты растет вероятность возникновения новых разновидностей вируса, устойчивых к вакцинам.

«Новые мутации возникают каждый день. Иногда они находят нишу, которая подходит им больше, чем их предшественникам, а передаваться они могут более эффективно и потенциально избегать иммунного ответа», - рассказал доцент эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсалес.

Как отмечает The Guardian, в мире ситуация с прививками складывается не однозначно, в то время, как США и Великобритания привили хотя бы одной дозой вакцины более четверти населения, в таких странах, как ЮАР и Таиланда вакцинировали менее 1% жителей.