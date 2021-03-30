В 2020 году экспорт московской продукции для волос составил почти 140 млн долларов

Предприятия Москвы в 2020 году экспортировали средства для волос на сумму 138,91 млн долларов. Это 40% от всего объема экспорта косметической продукции столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы со ссылкой на руководителя департамента Александра Прохорова.

Среди товаров – шампуни, бальзамы, средства для укладки и ухода за волосами.

«Ключевые покупатели столичной продукции для волос – страны СНГ. Основная часть экспорта приходится на Беларусь, в прошлом году туда было поставлено продукции на сумму 42,57 млн долларов. Второе место занимает Казахстан, с объёмом импорта в 32,64 млн долларов. На эти две страны приходится половина московского экспорта косметической продукции для волос», - сказал руководитель ведомства.

Среди перспективных направлений эксперты выделяют страны ближнего зарубежья и Европы. Они будут интересны как опытным компаниям, которые уже вышли и успешно работают на международных рынках, так и тем, кто только собирается представлять свою продукцию за рубежом. Экспорт в страны ближнего зарубежья перспективен не только за счет различных преференций для российских компаний (в рамках договоренностей Союзного государства или ЕАЭС), но и по причине их географической близости, что позволит компаниям сократить затраты на логистические услуги.

«Московские компании являются главными экспортерами российской косметики в страны ближнего зарубежья. Например, на долю Москвы в Белоруссии приходится 65% российского экспорта средств для волос, в Казахстане – 70%, в Азербайджане – 75%, в остальных странах СНГ доля московского экспорта также превышает 50%», - рассказала генеральный директор подведомственного департаменту Центра поддержки и развития экспорта «Моспром» Наталья Шувалова.

По данным центра, в странах Европы среди перспективных рынков выделяют Францию, Германию, Польшу, Литву и Латвию. Эти рынки также показывают стабильный рост импорта. Если в 2019 году поставки средств для волос во Францию были в объеме 0,02 млн долларов, то по итогам 2020 года они достигли 2,8 млн долларов.

В 2020 году объем московского экспорта средств для волос в Германию вырос примерно в шесть раз - до 0,94 млн долларов, в Польшу примерно в два раза - до 0,51 млн долларов. Объемы экспорта в Латвию и Литву также стабильно растут и за последний год они увеличились на 3% (1,1 млн долларов в 2020 году) и на 12% (0,76 млн долларов в 2020 году) соответственно.