В Минэнерго объяснили, почему растут цены на бензин при удешевлении нефти

Существует несколько причин, по которым в России цены на бензин растут даже при снижении цены на нефть, рассказал в интервью kp.ru заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

Чиновник среди основных назвал три фактора, определяющие ценообразование, главным из которых является продажа в России бензина в рублях. Он напомнил, что подорожание нефти может привести, как к укреплению рубля, так и наоборот.

«Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно — как правило, она находится в диапазоне от 3 до 3,5 тысячи рублей за бочку», — рассказал Сорокин.

При этом в марте текущего года при подорожании нефти курс рубля не укрепился — сырье стоило больше 5 тысяч рублей за баррель.

Вторым фактором Сорокин назвал небольшое подорожание бензина с начала года — чуть более чем на 2%, что соответствует темпам инфляции.

«Представьте себе, что было бы, если бы бензин полностью повторял динамику цены на нефть: сначала дешевел на 30%, потом дорожал на 50%. И население, и бизнес воспринимали бы это негативно», — сообщил замминистра.

Третьим моментом, который ведет к подорожанию бензина, чиновник назвал неохотное снижение бизнесом розничных цен.

«Это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», — пояснил Сорокин.

Российское правительство, начиная с 1 мая, планирует снизить условную цену бензина в формуле расчета, донастроив таким образом механизм демпфера. Ранее агентство РИА «Новости» сообщало, ссылаясь на собственный источник, что в 2021 году может быть скорректирован демпфер только по бензину, а по дизтопливу — в 2022 году.