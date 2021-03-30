В Москве изготовили лифты для космодрома «Восточный»

Карачаровский механический завод по заказу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО ЦЭНКИ) изготовил 16 лифтов нового поколения звездной серии «Пегас». Партия лифтов уже отправлена в «космоград» Циолковский Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Столичные промышленники активно развивают производство лифтов – только в прошлом году предприятия выпустили свыше 15 тысячи лифтов – это на 10% больше, чем годом ранее. Один из крупнейших производителей – Карачаровский механический завод, обеспечивающий своей продукцией многоквартирные жилые дома по всей стране. КМЗ также участвует во многих знаковых для страны проектах: например, он изготовил лифты для обслуживания первого советского орбитального корабля «Буран», а также для храма Христа Спасителя. Теперь список пополнился оборудованием для жилых домов в городе Циолковский, где будут проживать специалисты космодрома и члены их семей», – цитирует пресс-служба главу департамента Александр Прохорова.

Космодром «Восточный» - один из самых масштабных российских проектов XXI века, а также самый большой строящийся космодром в мире. Город Циолковский, в котором живут сотрудники космодрома, свое нынешнее название получил в 2015 году в честь основоположника космонавтики Константина Циолковского.

«КМЗ и космическую отрасль связывает не только многолетняя история, но и нечто более важное - стремление быть первыми, поднимая людей на новые высоты! Безусловно, поставка наших лифтов на такой значимый объект лишний раз подтверждает высокий уровень нашей космической отрасли, выбирающей для решения амбициозных задач современные, технологичные и безопасные лифтостроительные решения», – отметил генеральный директор компании Сергей Заика.

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