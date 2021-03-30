В России может подорожать молоко

Производители предупредили, что цены на молоко могут вырасти на 10-15% из-за экосбора, пишет газета «Известия», ссылаясь на письмо Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) премьер-министру Михаилу Мишустину. Уточняется, что новые правила согласно новой Концепции расширенной ответственности производителей за утилизацию тары коснутся компаний, которые не перерабатывают упаковку своих товаров.

Начиная с 1 января 2022 г. компании-производители молока должны будут утилизировать 100% упаковки своих товаров. В случае, если это сделать невозможно, компании должны будут платить экосбор по двойному тарифу. В настоящее время он составляет 1,4% от себестоимости литра молока, со следующего года сбор увеличится до 3,5%, говорится в письме.

Однако из-за отсутствия в России развитой инфраструктуры по собору и сортировке ТБО, собрать и переработать всю упаковку невозможно, утверждают в РСПП. В союзе в этой связи предлагают снизить норматив по переработке упаковки до 35% и постепенно повышать его, а выплачивать экосбор в полном объеме предлагается компаниям, которые вообще ее не перерабатывают.

Со стороны государства в текущем году на субсидии было выделено 9,4 млрд руб., а затраты производителей молока на экосбор могут составить 19,2 млрд руб. При этом новый механизм «не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки», а со следующего года производителей обяжут утилизировать всю упаковку, выпущенную на рынок.