В России за сутки выявлено 8,2 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявили 8 277 случаев коронавируса, передает оперштаб. Второй день подряд число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией находится ниже уровня 9 тыс., что соответствует данным конца сентября прошлого года. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 4 536 820 случаев коронавирусной инфекции (+0,18% за минувшие сутки). Число летальных исходов составляет 98 442, из которых за последние 24 часа умерли 409 пациентов. Успешно перебороли заболевание 4 155 996 россиян, из которых 9 588 человек выписаны из больниц по выздоровлению за последние сутки.

Москва продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости коронавирусом. В столице выявлен 1 291 новый случай COVID за сутки, 56 пациентов скончались, 1 165 человек выздоровели. На втором месте по заболеваемости остается Санкт-Петербург (+719), на третьем Московская область (+556). В пятерке - Нижегородская область (+277) и Ростовская область (+240). Наименьшее количество новых случаев заболеваемости за сутки зафиксировано в Магаданской области (+2), в Тыве (+1), в Чукотском АО не выявлено ни одного случая.

