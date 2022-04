На Суэцком канале пройдет проверка после ЧП

Японская компания Shoei Kisen, владеющая судном Ever Given, заявила, что намерена инициировать проверку обстоятельств, по которым принадлежащий ей контейнеровоз Ever Given на прошлой неделе сел на мель, перегородив Суэцкий канал, сообщило агентство Киодо.

«Со времени инцидента все сотрудники компании испытывали беспокойство. Сейчас наступило некоторое облегчение. Мы займемся выяснением причин происшедшего», — сообщил представитель компании.

По итогам операции в Суэцком канале Shoei Kisen планирует организовывать пресс-конференцию. Также компания поблагодарила всех участников этой операции.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн принадлежит Shoei Kisen, управляющей компанией которой является тайваньская корпорация Evergreen Marine Corporation. Судно следовало по Суэцкому каналу из Китая в Нидерланды и 23 марта село на мель на 151-м километре маршрута, полностью перекрыв по нему движение. Из-за блокировки более 140 судов не могли проследовать в заданных направлениях.

