Власти Берлина приостановили прививки вакциной AstraZeneca женщин до 60 лет

Городские власти Берлина приостановили прививки вакциной против коронавируса AstraZeneca женщин до 60 лет, Deutsche Welle. Причиной запрета послужили новые случаи тромбоза сосудов головного мозга у женщин до 55 лет. В Германии зарегистрирован 31 случай тромбоза, 9 из них привели к летальному исходу.

Ранее большинство стран Евросоюза приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за нескольких летальных случаев и образования тромбов у получивших этот препарат пациентов.

18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также признало вакцину против коронавируса AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования. Однако EMA предположило, что вакцина AstraZeneca может быть связана с «очень редкими случаями образования тромбов».

19 марта Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) не нашла связи возникновения тромбозов с прививкой AstraZeneсa. При этом в ВОЗ заявили, что польза от вакцины «превышает риски» от ее использования. О каких «рисках» идет речь в ВОЗ не уточнили.

После заключений EMA и ВОЗ о безопасности AstraZeneca страны ЕС возобновили вакцинацию этим препаратом.