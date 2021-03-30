Власти Москвы рассчитывают на интерес иностранных инвесторов и жителей столицы к покупке «зеленых» облигаций

По подсчетам правительства Москвы, замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы вредных веществ не менее, чем на 200 кг в год.

«Эта идея пришла не случайно: мы посмотрели на рынки долгового финансирования и увидели, что особенно "зеленые" облигации становятся очень востребованы среди иностранных инвесторов. Это набирающий обороты рынок. Мы решили попробовать», — рассказала заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева в прямом эфире телеграм-канала «Экономика Москвы».

Багреева уточнила, что с точки зрения российского законодательства облигации будут обычными, но в то же время они будут соответствовать международному стандарту. «Мы привлечем верификатора, который проверит документы, — насколько они соответствуют "зеленым", — и выпуск будет внесен в реестр ICMA (ИКМА)», — пояснила она.

На 2021 год предельный объем заимствований установлен в размере 396 млрд рублей. Пока неизвестно, будет ли он выбран полностью. «Будем смотреть, как исполняется бюджет, и заимствовать, исходя из реальной потребности в деньгах», — отметила Багреева. Объем выпуска «зеленых» облигаций, по предварительным данным, составит почти 90 млрд рублей. «Зеленых проектов в Москве больше, но часть облигаций было решено выпустить обычных, а верификацию "зеленых" получить по части из них», — резюмировала она. В правительстве Москвы рассчитывают в первую очередь, на интерес иностранных инвесторов и физических лиц: москвичей, которым небезразлично развитие города.

В целом инициатива правильная, считает врио директора департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития России Александр Киревнин. «С точки зрения спроса во многих инвестфондах есть установленный процент, портфель, который может быть инвестирован только в "зеленые" инструменты. Эти объемы колоссальные: на российском рынке около 60 млрд рублей, а в мире — кратно больше, да еще и в валюте», — сказал Киревнин. Он отметил, что купонный доход по «зеленым» облигациям части ниже, и фонды осознанно идут на меньшую доходность, но получают долгосрочный эффект, поскольку средства идут на цели устойчивого развития.

Москва не первая решила выйти на рынок «зеленых» облигаций, раньше их выпускали, например, РЖД, напомнил Киревнин. По его оценке, на данный момент общий объем «зеленых» облигаций на российской бирже составляет около 23 млрд рублей, то есть 0,1-0,2% от общего рынка облигаций.

Если посмотреть на параметры бюджета Москвы, то видно, что несмотря на его дефицит, всю «текучку» город обеспечивает, исходя из собственных резервов и налоговых поступлений, которые идут хорошо, сказал доцент ВШЭ, главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Заимствования идут на развитие, — то, что можно было отложить, но не нужно, так как инфляция по инвестиционным проектам даже выше, чем потребительская. И тут есть момент, что вложенные в экопроекты средства улучшают экологию и приносят новые налоговые поступления, полагает он. «Есть вопросы конъюнктуры: например, разместиться некоторые время назад было бы выгоднее, но деньги нужны сейчас», — отметил он. «"Зеленые" облигации — долгосрочная история, это тот случай, когда новый рынок осваивается на перспективу. На данный момент это больше "про экологию", но «в ближайшие годы мы увидим появление полноценного "зеленого" сегмента и надо надеться на приход иностранных инвесторов на наш рынок», сказал он.

Москва присоединится к числу городов, которые уже выходили на рынок «зеленых» облигаций: в их числе Бостон, Амстердам и Торонто. Был большой интерес со стороны людей, которые жили в тех городах, поскольку привлеченные средства тратились на усовершенствование и экологизацию инфраструктуры в этих городах, сказал вице-президент ВЭБ.рф Дмитрий Аксаков. «Уверен, что есть, после того как Москва проложит эту дорожку, – другие регионы тоже начнут выходить на этот рынок. Сейчас трудно угадать, разовьется ли это "движение" настолько, что позволить регионам развиваться на более выгодных условиях, чем брать деньги из бюджета, но надежда такая есть», — считает Аксаков.

С ним согласился Антон Табах, который напомнил, что деньги из госбюджета «дают аккуратно и на жестких условиях», и «регионы которые не совсем сирые и дотационные, вынуждены идти на рынок». Дополнительная опция «зеленых» облигаций может позволить регионам не выстраивать сложные схемы государственно-частного партнерства, под которые выпускают довольно дорогие облигации под гарантии регионов. «Если рынок сложится, это будет хорошая опция не только для Москвы, а и для остальных крупных регионов, у которых будет альтернатива: банки, облигации, ГЧП или же "зеленые" облигации», — резюмировал он.

Как напомнили эксперты, у российских резидентов уже был опыт размещения зеленых облигаций на внешнем рынке. Правда, это был не город, а госкомпания, Российские железные дороги в мае 2019 года. Ту эмиссию сертифицировал внешний резидент (компания Sustainalytics), она также полностью соответствовала рекомендациям Исполнительного комитета принципов зеленых облигаций (Executive Committee of the Green Bond Principles). Объем того размещения составил 500 млн евро, ставка — 2,2% годовых.

Таким образом, столица станет вторым российским игроком на этом рынке. Тренд на развитие экономичного транспорта в Москве заметен уже несколько лет. На данный момент в столице продолжается обкатка беспилотных автомобилей. Как сообщалось, они прошли уже более 10 млн км. Развитие метро в городе идёт, без преувеличения, ударными темпами. Но и надземный транспорт становится более экологичным: власти развивают пассажирский и грузовой транспорт на электрической тяге. Сегодня в Москве самый большой парк электробусов в Европе.

До того город выходил на рынок облигаций в 2013 году. Всего же с конца 1990-х Москва разместила более 70 выпусков облигаций, они на данный момент погашены. По данным открытых источников, сегодня в обращении находится один выпуск облигаций Москвы объемом 30 млрд рублей (был выпущен в 2006 году). Срок его погашения — июнь 2022 года.

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