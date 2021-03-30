ВОЗ назвала наиболее вероятный источник коронавируса

Трудно сказать, насколько был прав Дональд Трамп, утверждая, что демократы украли у него победу на прошлогодних президентских выборах. Однако в том, как Трамп неоднократно утверждал, что Китай виноват в пандемии, он точно ошибался. Это окончательно подтвердили ученые ВОЗ, ездившие в начале этого года в КНР искать истоки коронавируса.

В долгожданном докладе ВОЗ черным по белому написано, что Covid 19 «не бежал» из какой-то китайской лаборатории, а, скорее всего, был передан какими-то животными человечеству. Причем, появился он не в декабре 2019 года, когда были зафиксированы первые случаи заражения, а за один-два месяца до этого, т.е. осенью позапрошлого года.

Авторы доклада, к сожалению, не дают четкого ответа на главный вопрос: откуда же все таки взялся вирус. Они приводят четыре возможных источника его происхождения. Наиболее вероятный вариант — через какое-то дикое животное. Возможно, дикое, зараженное летучей мышью, а затем пойманное, прирученное и выращенное на ферме.

«Посредник, передавший нам SARS-CoV-2, остается неизвестным, — говорится в докладе. — Хотя ближайшие по составу вирусы найдены в летучих мышах, скорее всего эволюционное развитие его заняло несколько десятилетий».

В докладе отмечается, что восприимчивы к коронавирусу норки и кролики. Известно, что в нескольких странах источником распространения пандемии были фермы, на которых выращивали норок. В Дании для этих зверьков такие подозрения закончились трагически.

На втором месте по вероятности вариант прямой передачи от одного из животных, которые являются носителями схожих коронавирусов, возможно, летучей мыши или панголина.

Авторы доклада уверены или, вернее, почти уверены, потому что стопроцентной уверенности в таких делах просто не может быть, что коронавирус не вырвался из лаборатории, как, вместе с Трампом, например, считает бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд.

«Не было до декабря 2019 года ни в одной из лабораторий вирусов, более-менее похожих на SARS-CoV-2, — подчеркивается в докладе ВОЗ. — Поэтому лабораторное происхождение пандемии считаем крайне маловероятным».

Об этом же, т.е. о том, что коронавирус перешел от животных, так же, как SARS в 2002-2004 годах, а не из лаборатории, говорят и геномные исследования Covid 19.

Маловероятно и то, что источником заражения были замороженные продукты. Не ясна роль рынка морепродуктов в Ухане. Едва ли он был первоначальным источником. Главное доказательство — то, что новую инфекцию зафиксировали в декабре, до вспышки на Уханьском рынке.

В том же, что рынок способствовал распространению вируса, сомнений нет.

Авторы доклада рекомендуют увеличить количество исследований образцов крови, взятых до первой вспышки заболевания в декабре 2019 года, а также больше исследовать животных из Юго-Восточной Азии. Еще одна область, где следует активизировать работу, это глубокие исследования массовых скоплений людей, на которых распространяется инфекция.

Доклад написала группа из 17 китайских ученых и 17 экспертов из других стран. Исследование заняло 28 дней, с 14 января по 10 февраля 2021 года и проходило в Ухане.

Конечно, исследование и доклад ВОЗ прояснили некоторые вопросы, но все же оставили больше вопросов, чем ответов.

Статистика коронавируса

Статистика коронавируса в России на сегодня: в России за сутки выявлено 8,7 тыс. новых случаев COVID