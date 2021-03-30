Заммэра Москвы Ефимов: в Черемушках расселили первый дом по программе реновации

Первый дом по программе реновации расселили в районе Черемушки Юго-Западного административного округа Москвы. Все жители дома 17, корпус 1 по улице Гарибальди переезжают в новостройку, расположенную в шаговой доступности от станции метро «Профсоюзная». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«В ходе реновации в Юго-Западном административном округе всего планируется расселить 520 домов: это 117 тысяч граждан из почти 44 тысяч семей. Из них 1227 семей или 3362 человека уже заключили с городом договоры на равнозначные квартиры в новостройках, а еще 2340 москвичей из 800 семей оформляют права на новое жилье и готовятся к переезду. В районе Черемушки новое жилье в ходе реновации получат 9 тысяч семей или 24,4 тысячи человек, там уже полностью расселен первый дом на улице Гарибальди», – сказал Владимир Ефимов.

Жители дома 17, корпус 1 на улице Гарибальди в краткие сроки – за две недели после открытия Центра информирования по переселению все жители этого дома согласились на предложенные квартиры в новостройке по адресу: улица Профсоюзная, дом 32.

«Процедура переселения заняла пять месяцев. Всем 176 гражданам из 60 семей оформлены документы на новое жилье: 51 семья заключила договоры с Департаментом городского имущества на равнозначные квартиры, а девять семей воспользовались своим правом на докупку дополнительной площади и заключили соответствующие договоры с Московским фондом реновации жилой застройки», – добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Новостройка на Профсоюзной улице расположена всего в нескольких кварталах от расселенной пятиэтажки – рядом с метро «Профсоюзная». Неподалеку от нового жилого дома расположены торговые центры, поликлиники, детские сады, скверы для прогулок и предприятия бытового обслуживания. Кроме того, на первом этаже новостройки планируется разместить объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Здесь также расположен Центр информирования по переселению, где можно подать заявку на организацию переезда.

В настоящее время в Черемушках также идет отселение соседней пятиэтажки по адресу: дом 17, корпус 2 по улице Гарибальди. Из 206 жителей этого дома 186 человек уже дали согласие на предложенные равнозначные квартиры в новостройках.

Всего с начала реализации программы реновации в Москве около 24 тысяч человек из более девяти тысяч семей заключили с департаментом городского имущества договоры на равнозначные квартиры. В настоящее время 140 старых домов расселяются, 37 полностью отселены и ожидают сноса, а 49 – демонтированы.