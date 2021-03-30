Заммэра Ефимов: проект «Свободный доступ» заработал во всех округах Москвы

Проект «Свободный доступ», направленный на борьбу с самозахватом территорий общего пользования, с марта 2021 года стал доступен во всех округах Москвы. Он позволяет горожанам через социальные сети сообщать в Госинспекцию по недвижимости о незаконных парковках и фактах самозахвата земель, а ведомству – оперативно устранять нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В пилотном режиме проект «Свободный доступ» действовал с июня 2020 года в районах Свиблово, Марьина Роща, Бибирево, Останкинский и Алексеевский. За это время сотрудники ведомства обработали более 80 обращений от жителей, большая часть из них была связана с установкой во дворах шлагбаумов и других ограничительных элементов. От общего числа обращений порядка 60% были признаны нарушениями и оперативно устранены. С марта этого года проект масштабирован на территории 146 районов всех 12 административных округов столицы», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Организация незаконных автостоянок во дворах - один из наиболее распространенных способов самозахвата территории общего пользования. В 2020 году Госинспекция по недвижимости выявила 120 незаконных парковок, сейчас почти половина из них оборудована под бесплатные автостоянки для жителей ближайших домов.

«В рамках проекта «Свободный доступ» для более оперативного взаимодействия с гражданами ведомство использует платформу Instagram. К каждому району столицы, где уже заработал проект, прикреплен ответственный инспектор. Жители этого района могут направить ему обращение в Instagram и сообщить о нелегальной парковке или другом ограничении доступа к территории общего пользования. Для этого достаточно указать свои ФИО, контактный номер для связи, краткое описание проблемы и фото незаконного сооружения. На основании поступившего обращения инспектор в течение трех дней проверяет законность установки ограждающего сооружения. Если подтверждается факт незаконного самозахвата земельного участка, Госинспекция по недвижимости совместно с Префектурой округа принимают меры по снятию ограничений и восстановлению свободного доступа», - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В число основных вопросов, волнующих жителей, входят: законность установки шлагбаумов, полусфер, ограждений для проезда на дворовые территории, ограничения пешеходных проходов на территориях общего пользования, установка цепочек между машиноместами на территории дворов, ограничительных элементов в виде столбиков для парковки у жилых домов, а также взимание денежных средств на незаконных стоянках. Контакты инспекторов проекта «Свободный доступ» размещены на портале mos.ru.