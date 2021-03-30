«Зеленая» трансформация промышленности

По данным рейтинга IQAir (мировой рейтинг по индексу качества воздуха), Москва уверенно обосновалась в «зеленом» сегменте городов с «хорошим», по оценкам экспертов, качеством воздуха, рассказала заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анна Кузменко.

По ее словам, в столице на долю промышленных предприятий приходится всего 7% от общего объема выбросов вредных веществ. За период с 2012 по 2020 год выбросы промышленных предприятий города Москвы снизились на 14% за счет модернизации их оборудования. Как правило, более 80% загрязнения атмосферы в крупных городах европейской части России связано в первую очередь с дорожным движением, а не с промышленным фактором, подчеркнула Кузменко на круглом столе «Может ли промышленность быть экологичной?».

В рамках сессии эксперты и представители рынка обсудили, каким образом можно минимизировать экологический вред, возможность перехода на «зеленые» модели работы производств и другие цели и задачи.

«В числе мер, способствующих снижению негативного воздействия столичного трафика, например, введение пропускного режима для въезда грузового транспорта с низким экологическим классом, постоянная работа по высадке зеленых насаждений, развитие дорожной инфраструктуры, снижающей число пробок, а значит и вредных выбросов в атмосферу, а также многое другое», — рассказала Кузменко. Она также обратила внимание на один из ключевых трендов современных городов – экологичный общественный транспорт. Так, например, на севере Москвы должна появиться канатная дорога, которая пройдет над Химкинским водохранилищем и позволит разгрузить городскую улично-дорожную сеть.

Помимо прочего, Кузменко напомнила, что Москва остается промышленным городом, и ее первоочередная задача — «зеленая» трансформация промышленного сектора, которая требует участия в нем и властей, и компаний, работающих в городе. При этом экотрансформация предполагает и локализацию предприятий, непосредственно занимающихся переработкой.

Впрочем, такие в городе уже есть. Например, столичная компания «Орис Пром» занимается переработкой старых покрышек. Из них получают резиновую крошку, которую потом используют в качестве добавки в резиновые смеси, при производстве резинополимерных композиций, спортивных покрытий и детских игровых площадок. Кроме того, компания утилизирует старую технику, черный и цветной металлолом и строительные отходы железобетона.

«В Москве образуется около 70 тысяч тонн изношенных шин в год, а наше предприятие перерабатывает более 40 тысяч тонн в год. На этот год мы запланировали сбор, транспортировку и переработку 55 тысяч тонн изношенных шин», - рассказал заместитель генерального директора «Орис Пром» Владимир Кощеев.

На важность развития производства, связанного с переработкой, обратил внимание в ходе круглого стола и генеральный директор ООО «EcoFour» Александр Моисеев.

«Кроме компаний, перерабатывающих авторезину в крошку, рынок переработки достаточно слаб, при том, что отходы пластика, наверное, формируют огромное кол-во нашего мусора, не только в России, но и в мире. Это становится одной из таких самых больших проблем. С этой проблемой сталкиваются все страны», — отметил эксперт. Он также подчеркнул, что в контексте вообще переработки отходов важен и вопрос их сортировки.

Как заметил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян, пока что культура сортировки мусора не до конца проникла в массы, и самое главное то, что большинство задается вопросом зачем это нужно, и не все готовы этим заниматься. Он рассказал о том, что в Московской ТПП делали опрос, чтобы понять, как люди относятся к ответственному ведению бизнеса. Выяснилось, что такую модель бизнеса поддерживают все, однако вести ее сами готовы лишь 20% предпринимателей.

Для того, чтобы все больше людей включалось в фактическое разделение мусора, решение должно быть доступным, понятным и желательно высокотехнологичным, заметил директор по развитию компании «Галвент» Олег Логинов. По его мнению, важнейшим фактором в данном случае является удобство внедряемой инфраструктуры.