Аэропорт Братска выставлен на торги с долгом в 3 млрд рублей и арестованными акциями

Акции ПАО «Аэропорт Братск» (Иркутская область) выставлены на торги с обременением в виде ареста в рамках уголовного дела в отношении владельцев и менеджмента авиакомпании «ВИМ», следует из объявления на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На продажу выставлены имущественные права ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ВИМ-АВИА» на акции ПАО «АЭРОПОРТ БРАТСК» - 55 084 000 обыкновенных именных акций, на которые в 2018 году решением Мещанского районного суда г. Москвы был наложен арест в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего собственника компании Рашида Мурсекаева.

В настоящее время бизнесмен объявлен в международный розыск. По сообщению Следственного комитета, ущерб контрагентов «ВИМ-Авиа» составил 782 млн рублей. Начальная цена торгов составляет 495 млн рублей, шаг аукциона – 5 процентов от стоимости лота. Отчет об оценке, проведенный конкурсным управляющим, определяет стоимость актива в 420 млн рублей.

При этом в документе не содержится информация о наличии исполнительного листа в рамках арбитражного дела о взыскании с ПАО «АЭРОБРАТСК» задолженности в размере 3,04 млрд. рублей по иску ООО «РНГО». Как сообщается, заявки для участия в торгах принимаются до 5 апреля.

